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Гендиректор "Монцы" Галлиани: мы не заинтересованы в Дзюбе

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Генеральный директор "Монцы" Адриано Галлиани заявил что клуб не заинтересован в услугах Артема Дзюбы.
Фото: Global Look Press
– Нет, мы не интересуемся и никогда не интересовались Артемом Дзюбой, – передает слова Галлиани "РБ Спорт".

Напомним, что сегодня же в одном из источников (Sport24) сообщил о том, что российским нападающим Артемом Дзюбой, с начала ноября 2022 года находящегося без клуба, интересуется "Монца", представляющая Серию А – высшую футбольную лигу Италии. В ноябре текущего года Дзюба расторг свой контракт с турецким клубом "Адана Демирспор", в котором он провел всего несколько месяцев. Предыдущий сезон Артем проводил в качестве игрока "Зенита", но по истечении сезона завершился срок контракта, который Дзюба решил не продлевать.


Галлиани Монца Дзюба Серия А
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