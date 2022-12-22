– Нет, мы не интересуемся и никогда не интересовались Артемом Дзюбой, – передает слова Галлиани "РБ Спорт".
Напомним, что сегодня же в одном из источников (Sport24) сообщил о том, что российским нападающим Артемом Дзюбой, с начала ноября 2022 года находящегося без клуба, интересуется "Монца", представляющая Серию А – высшую футбольную лигу Италии. В ноябре текущего года Дзюба расторг свой контракт с турецким клубом "Адана Демирспор", в котором он провел всего несколько месяцев. Предыдущий сезон Артем проводил в качестве игрока "Зенита", но по истечении сезона завершился срок контракта, который Дзюба решил не продлевать.
Гендиректор "Монцы" Галлиани: мы не заинтересованы в Дзюбе
Генеральный директор "Монцы" Адриано Галлиани заявил что клуб не заинтересован в услугах Артема Дзюбы.
Фото: Global Look Press