По сведениям СМИ, представители 36-летнего француза Оливье Жиру, играющего на позиции центрфорварда, и боссы "Милана" в среду провели встречу, в ходе которой обсуждалось продление контракта. Для россонери сохранение французского футболиста в команде является приоритетным вариантом. Сам игрок также хотел бы остаться в Милане.
Оливье Жиру пополнил состав "Милана" летом 2021 года. С того момента француз провел за итальянский коллектив 72 поединка в различных турнирах. В них форвард сумел отметиться 26 голами, а также оформить 10 голевых пасов. В этом сезоне на счету игрока 12+6 по системе гол плюс пас в 34 встречах за "Милан". В сезоне 2021/2022 "Милан" с Жиру в составе выиграл титул чемпиона Серии А.
Источник: Calciomercato
"Милан" и Жиру ведут переговоры о новом контракте
Французский футболист Оливье Жиру может продлить контракт с "Миланом".
Фото: AFP