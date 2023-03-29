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"Милан" и Жиру ведут переговоры о новом контракте

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Французский футболист Оливье Жиру может продлить контракт с "Миланом".
Фото: AFP
По сведениям СМИ, представители 36-летнего француза Оливье Жиру, играющего на позиции центрфорварда, и боссы "Милана" в среду провели встречу, в ходе которой обсуждалось продление контракта. Для россонери сохранение французского футболиста в команде является приоритетным вариантом. Сам игрок также хотел бы остаться в Милане.

Оливье Жиру пополнил состав "Милана" летом 2021 года. С того момента француз провел за итальянский коллектив 72 поединка в различных турнирах. В них форвард сумел отметиться 26 голами, а также оформить 10 голевых пасов. В этом сезоне на счету игрока 12+6 по системе гол плюс пас в 34 встречах за "Милан". В сезоне 2021/2022 "Милан" с Жиру в составе выиграл титул чемпиона Серии А.

Источник: Calciomercato


Жиру Милан
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