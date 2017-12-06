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Александр Гришин: ничего страшного, что проиграли "Манчестеру"

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин выразил мнение, что армейцы показали хорошую игру в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед" (1:2).

– Ничего страшного, что проиграли "Манчестеру", – начал Гришин. – Играли то хорошо, много атаковали. Но главное, посмотрите, на поле у ЦСКА были почти все русские ребята, наши воспитанники! Конечно, за исключением Фернандеса и Витинью. Можно сколько угодно говорить, что у нас нет своих хороших футболистов. Но они у нас есть! И эти пацаны с "Юнайтед", на чужом поле играли почти что в равный, открытый футбол. Причем играли смело, не закрылись. Думаю, всем матч понравился.

– Не показалось, что в первом тайме "МЮ" играл не в полную силу?

– Нет. Не думаю, что английские команды при своих трибунах могут себе такое позволить. Болельщики не поймут. Поэтому лучше сказать о том, как хорошо выглядели армейцы в первом тайме. Да и во втором. "Манчестер" забил голы из того разряда, которые можно было и не пропустить. Но так сложилось, ничего страшного. Команда достойна уважения.

– Лига Европы – предел мечтаний для нынешнего ЦСКА?

– Конечно, было бы лучше выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Но "Базель" все равно выиграл, так что не оставил практически шансов… Но и Лига Европы радует. Все нормально.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Гришин ЦСКА Манчестер Юнайтед
Сегодня, 01:15
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№1 Написал: Antip7 (Сегодня, 01:27) #
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online

..Страшно, что безвольно..
Регистрация: 29.08.2016
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