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Генрих Мхитарян: когда мы приземлились в Ростове, cказал Златанe: "Вот видишь, кто тут бог теперь?"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян поделился мнением о нападающем команды Златане Ибрагимовиче.

"Златан с очень тяжелым характером и не всем он подходит. Люди не понимают его шутки и о чем он говорит. Может, просто не хотят понять? Но у меня с первого дня с ним хорошие отношения. Даже когда он восстанавливался вне "Манчестера", мы общались, держали связь.

Все знают, что Ибрагимович считает себя богом. Но когда мы приземлились в Ростове, я ему сказал: "Вот видишь, кто тут бог теперь?" Шучу. Было очень много армян, все кричали мое имя.

После этого он понял, что там есть и другой бог – это я (смеется)", - приводит слова Мхитаряна "Матч ТВ".
Теги: Мхитарян Манчестер Юнайтед Ибрагимович
Сегодня, 17:29
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