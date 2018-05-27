Виргил ван Дейк: мы должны гордиться собой

Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк прокомментировал поражение от "Реала" (1:3) в финале Лиги чемпионов."Не самые лучшие ощущения. Мы вместе побеждаем и вместе проигрываем, никто Лориса не винит. В таком матче случиться может что угодно, но разочарование очень сильное.Мы должны гордиться собой. Все команды в Англии сейчас хотели бы оказаться на нашем месте. Здорово, что мы пробились в финал, но сейчас все очень разочарованы", - цитирует голландца пресс-служба УЕФА.