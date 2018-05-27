Последнее с форума:

Тема Сообщений
Курилка 1521
Зенит 104576
Политика и события в стране и мире 4102
Ситуация на юго-востоке Украины 119341
Итоговая десятка РФПЛ 2017-2018 размышля... 66
Mузыка 5711
Реал Мадрид 294
КБ-Гостевая 26627

Новости партнеров

Виргил ван Дейк: мы должны гордиться собой

Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк прокомментировал поражение от "Реала" (1:3) в финале Лиги чемпионов.

"Не самые лучшие ощущения. Мы вместе побеждаем и вместе проигрываем, никто Лориса не винит. В таком матче случиться может что угодно, но разочарование очень сильное.

Мы должны гордиться собой. Все команды в Англии сейчас хотели бы оказаться на нашем месте. Здорово, что мы пробились в финал, но сейчас все очень разочарованы", - цитирует голландца пресс-служба УЕФА.
Теги: Ливерпуль Реал
Сегодня, 08:28
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.