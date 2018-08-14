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Глушаков и Луис Адриано — в старте "Спартака" на игру с ПАОКом

"Спартак" объявил стартовый состав на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с ПАОКом.

"Спартак": Максименко, Ещенко, Жиго, Джикия, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Зобнин, Ташаев, Промес, Луис Адриано.

Запасные: Ребров, Петкович, Тимофеев, Мельгарехо, Самедов, Попов, Зе Луиш.
Теги: Спартак ПАОК
Сегодня, 19:29
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№8 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 19:47) #
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Вперед, КБ! Обметём "паутину" в их углах!!


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№7 Написал: oksva Спб (Сегодня, 19:44) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ханни нет даже в запасе ? Ну ХЗ , жираф большой - ему видней..(ВСВ)


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
№6 Написал: GS Москва (Сегодня, 19:44) #
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online

Стратег,
Если ЦЗ или Ещенко травманутся, один запасной Петкович. Хотя вместо Ещенко могут Самедова поставить.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№5 Написал: AndNow60 Карелия (Сегодня, 19:43) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Хрюшки, ну хоть вы пройдите дальше. Удачи!


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Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014 [жалоба]
№4 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 19:41) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Комбаров слабое звено, а так состав боевой. Удачи!
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№3 Написал: trent (Сегодня, 19:37) #
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  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вперёд Спартак Москва!


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012 [жалоба]
№2 Написал: miktar (Сегодня, 19:35) #
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Кто кого будет толкать?


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 19:33) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Комбаров?Хмм,ну ок Каррера,играешь с огнем,поглядим.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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