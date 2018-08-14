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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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18:56
Иван Саввиди: "Спартак" предоставил мне очень неудобные места - пришлось купить билеты самому (9)
Иван Саввиди: "Спартак" предоставил мне очень неудобные места - пришлось купить билеты самому (9)
15:17
На игре "Спартак" - ПАОК ожидается около 40 тыс зрителей, греков в гостевом секторе поддержат 59 человек (2)
На игре "Спартак" - ПАОК ожидается около 40 тыс зрителей, греков в гостевом секторе поддержат 59 человек (2)
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В Премьер-лиге могут создать стабилизационный фонд для помощи клубам, испытывающим проблемы (31)
В Премьер-лиге могут создать стабилизационный фонд для помощи клубам, испытывающим проблемы (31)
13:10
История помнит. Пять раз, когда нашим командам в еврокубках удавалось отыграться после первого матча (8)
История помнит. Пять раз, когда нашим командам в еврокубках удавалось отыграться после первого матча (8)
11:55
Вернблум завтра подпишет контракт с ПАОК. Он станет самым высокооплачиваемым игроком клуба (1)
Вернблум завтра подпишет контракт с ПАОК. Он станет самым высокооплачиваемым игроком клуба (1)
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Геннадий Орлов: Дзюба - волшебник! (34)
Геннадий Орлов: Дзюба - волшебник! (34)
Глушаков и Луис Адриано — в старте "Спартака" на игру с ПАОКом
"Спартак" объявил стартовый состав на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с ПАОКом.
"Спартак": Максименко, Ещенко, Жиго, Джикия, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Зобнин, Ташаев, Промес, Луис Адриано.
Запасные: Ребров, Петкович, Тимофеев, Мельгарехо, Самедов, Попов, Зе Луиш.
"Спартак": Максименко, Ещенко, Жиго, Джикия, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Зобнин, Ташаев, Промес, Луис Адриано.
Запасные: Ребров, Петкович, Тимофеев, Мельгарехо, Самедов, Попов, Зе Луиш.
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