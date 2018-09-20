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Болельщики "Виктории" после пенальти Влашича начали кидать на поле бутылки, монеты и кресло (видео)

Болельщики чешской "Виктории" эмоционально отреагировали на результат матча 1-го тура Лиги чемпионов против московского ЦСКА.

Армейцы проигрывали по ходу встречи 0:2, но сумели сначала сократить отставание, а затем и сравнять счет на 95-й минуте благодаря точному удару Николы Влашича с пенальти. Фанаты "Виктории" оказались столь недовольны исходом встречи, что начали бросать на поле посторонние предметы, в том числе бутылки, банки из-под пива, монеты и кресла.

В следующем туре, который состоится 2 октября, ЦСКА в Москве сыграет с "Реалом", а "Виктория Пльзень" встретится в Риме с "Ромой".



Sport24
Теги: Виктория П ЦСКА
Сегодня, 01:03
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№1 Написал: zenit4ik санкт петербург (Сегодня, 01:08) #
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