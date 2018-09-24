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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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УЕФА завел дело в отношении фанатов "Виктории" после матча с ЦСКА
Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) завел дело в отношении чешской "Виктории Пльзень" по причине вызывающего поведения чешских фанатов на матче Лиги чемпионов против столичного ЦСКА.
Сообщается, что болельщикам "Виктории" вменяют бросание посторонних предметов на поле во время матча, в том числе пластиковых емкостей. Рассмотрение дела назначено на 18 октября.
Матч первого круга группы G в Лиге чемпионов между "Викторией Пльзень" и ЦСКА прошел 19 сентября в Чехии и закончилась результативной ничьей — 2:2.
"Газета.ру"
Сообщается, что болельщикам "Виктории" вменяют бросание посторонних предметов на поле во время матча, в том числе пластиковых емкостей. Рассмотрение дела назначено на 18 октября.
Матч первого круга группы G в Лиге чемпионов между "Викторией Пльзень" и ЦСКА прошел 19 сентября в Чехии и закончилась результативной ничьей — 2:2.
"Газета.ру"
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