Новости партнеров

УЕФА завел дело в отношении фанатов "Виктории" после матча с ЦСКА

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) завел дело в отношении чешской "Виктории Пльзень" по причине вызывающего поведения чешских фанатов на матче Лиги чемпионов против столичного ЦСКА.

Сообщается, что болельщикам "Виктории" вменяют бросание посторонних предметов на поле во время матча, в том числе пластиковых емкостей. Рассмотрение дела назначено на 18 октября.

Матч первого круга группы G в Лиге чемпионов между "Викторией Пльзень" и ЦСКА прошел 19 сентября в Чехии и закончилась результативной ничьей — 2:2.

"Газета.ру"
Теги: Виктория П ЦСКА
Сегодня, 20:49
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.