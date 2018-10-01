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"Локомотив" реализовал 19 тысяч билетов на матч против "Шальке"

Пресс-служба "Локомотива" объявила количество реализованных билетов на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против немецкого "Шальке".

"На данный момент продано более 19 тысяч билетов", – говорится в заявлении.

Матч "Локомотив" – "Шальке" пройдет 3 октября в на стадионе "РЖД-Арена" и начнется в 19:55 по московскому времени.
Теги: Локомотив Шальке
Сегодня, 12:10
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№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 13:21) #
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Болеет за:
«Ростов»
А вместимость составляет 27320 человек. Как же так? В Ростове (на 45 тысячник) еще и со своими стульями бы пришли!
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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