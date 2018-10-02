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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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ЦСКА с крупным счетом проиграл "Реалу" в матче молодежной Лиги чемпионов
ЦСКА проиграл "Реалу" в матче молодежной Лиги чемпионов - 1:4.
Лига чемпионов УЕФА U19
Группа G
"ЦСКА - мол." - "Реал - мол." - 1:4
Голы: Фернандес, 3 (0:1). Фернандес, 21 (0:2). Жиронкин, 30 (1:2). Фернандес, 45 (1:3). Родригес, 58 (1:4).
"ЦСКА - мол.": Зириков, Конюхов (Федоров, 46), Елеев, Захаров, Карпов, Игнатович, Тикнизян, Марадишвили, Янов (Савинов, 85), Жиронкин (Попов, 73), Шаповалов (Аванесян, 46).
Предупреждения: Елеев, 14. Фернандес, 29. Моха Рамос, 30. Бланко, 72. Моха, 90.
Лига чемпионов УЕФА U19
Группа G
"ЦСКА - мол." - "Реал - мол." - 1:4
Голы: Фернандес, 3 (0:1). Фернандес, 21 (0:2). Жиронкин, 30 (1:2). Фернандес, 45 (1:3). Родригес, 58 (1:4).
"ЦСКА - мол.": Зириков, Конюхов (Федоров, 46), Елеев, Захаров, Карпов, Игнатович, Тикнизян, Марадишвили, Янов (Савинов, 85), Жиронкин (Попов, 73), Шаповалов (Аванесян, 46).
Предупреждения: Елеев, 14. Фернандес, 29. Моха Рамос, 30. Бланко, 72. Моха, 90.
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