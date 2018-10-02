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ЦСКА с крупным счетом проиграл "Реалу" в матче молодежной Лиги чемпионов

ЦСКА проиграл "Реалу" в матче молодежной Лиги чемпионов - 1:4.

Лига чемпионов УЕФА U19

Группа G

"ЦСКА - мол." - "Реал - мол." - 1:4

Голы: Фернандес, 3 (0:1). Фернандес, 21 (0:2). Жиронкин, 30 (1:2). Фернандес, 45 (1:3). Родригес, 58 (1:4).

"ЦСКА - мол.": Зириков, Конюхов (Федоров, 46), Елеев, Захаров, Карпов, Игнатович, Тикнизян, Марадишвили, Янов (Савинов, 85), Жиронкин (Попов, 73), Шаповалов (Аванесян, 46).

Предупреждения: Елеев, 14. Фернандес, 29. Моха Рамос, 30. Бланко, 72. Моха, 90.
Теги: ЦСКА Реал
Сегодня, 16:07
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№26 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:00) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: P. Holmberg
Но - имиджевая потеря для турнира ЛЕ. Из за такого говна приличным клубам, вроде Рапида, Легии , Сент- Галлена .. приходится тратить лишнее время на совершенно бесмыссленные и предсказуемые матчи.

А что ты за них переживаешь, спартак работает на радость всей страны, на её душевный подъём.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№25 Написал: Frankenstein (Сегодня, 17:59) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Batman
У нас дублёры типа Глушакова и Ещенко не играют, но мы на Первом месте, а вы нет.

пока на 1 месте,не забывай что у Спартака игра в запасе,так же напомню что при новом формате с 2008,вы данный турнир молодежек ни разу не выигрывали,вы и в том году были на первом,пока Краснодар на финише не подрезал,а в позапрошлом Спартак на финише вас подрезал да и в этом уже руку приложил))

Цитата: P. Holmberg
Цитата: Lols
Frankenstein,
Ты тупой?


Не, это просто дегенерат- наркоман , у которого около 300 аккаунтов. сутками висит на РуФу, сам себе плюсики ставит с разных аккаунтов. Даже до ветру некогда сбегать, срется и ссыцца под себя. Папка с мамкой всю пенсию на новые портки тратят.

Артечка,больше твоего тут никто не сидит,закомплексованный карлик с амбициями Наполеона
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№24 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 17:56) #
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online

Цитата: Blessing
Для их уровня это тоже большая честь.


Но - имиджевая потеря для турнира ЛЕ. Из за такого говна приличным клубам, вроде Рапида, Легии , Сент- Галлена .. приходится тратить лишнее время на совершенно бесмыссленные и предсказуемые матчи.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№23 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 17:39) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Гастэряну
а пищевик возят рылом по говночашке т

Для их уровня это тоже большая честь.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№22 Написал: Batman (Сегодня, 17:37) #
  • -1
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online
Болеет за:
ЦСКА
Frankenstein,
У нас дублёры типа Глушакова и Ещенко не играют, но мы на Первом месте, а вы нет.

Мы в ЛЧ, а вы в говночашке, где уже лососнули и лососнёте по крупному уже 4-го числа)
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
№21 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 17:33) #
  • +1
  •  (5)
online

Цитата: Lols
Frankenstein,
Ты тупой?


Не, это просто дегенерат- наркоман , у которого около 300 аккаунтов. сутками висит на РуФу, сам себе плюсики ставит с разных аккаунтов. Даже до ветру некогда сбегать, срется и ссыцца под себя. Папка с мамкой всю пенсию на новые портки тратят.


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№20 Написал: Гастэряну (Сегодня, 17:31) #
  • +2
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Цитата: Frankenstein
А что с Реалом

Реал в самом престижном клубном турнире играет с ЦСКА. а пищевик возят рылом по говночашке третьесортные клубы и кипрские рыбаки.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№19 Написал: Frankenstein (Сегодня, 17:28) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Batman
Для российских футболистов это хороший опыт на международной арене.

у вас этого опыта завались,каждый год набираетесь,все никак не наберетесь))На простом языке,это банальный конечпок))
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№18 Написал: Batman (Сегодня, 17:24) #
  • +4
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online
Болеет за:
ЦСКА
Российский скаут-менеджер Кирилл Ливанов поделился мнением о матче 2-го тура Юношеской лиги УЕФА между московским ЦСКА и мадридским «Реалом», который завершился победой гостей со счетом 4:1.

«Несмотря на разгромное поражение юных армейцев, игру против фаворита не только группы, но и всего турнира, можно занести в актив. Для российских футболистов это хороший опыт на международной арене. Благодаря таким матчам у менеджеров есть возможность просмотреть игроков через призму высокого уровня сопротивления, а тренерам сделать выводы, над какими компонентами стоит работать больше, как командными, так и индивидуальными.

Также хочу отметить, что по сравнению с прошлым сезоном в Юношеской лиге УЕФА «Реал» сохранил основной костяк команды, а армейцы заметно омолодились. К слову, в стартовом составе ЦСКА вышли три футболиста 2002 года рождения, то есть игрокам по 15-16 лет!

В текущем чемпионате России молодежка ЦСКА выглядит и по составу, и по результату наиболее выразительно. Поэтому неудивительно их лидерство в первенстве», — сказал Ливанов.
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
№17 Написал: Frankenstein (Сегодня, 17:22) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Гастэряну
Цитата: Frankenstein

основа Спартака неоднократно обыгрывала Реал

и два раза подряд просрала грозненцам на чпок-арене

в том году грозненцы как ты выразился,чпокнули конюшню на вашем недоразумение,мимо которого прошел ЧМ smileА что с Реалом то ослик?))никчемная конюшня,только на другие клубы может ссылаться,причем которым так же всерает,а сами на Открывашке в последнее время по трешке в авоське вылавливаете,во истину для конюшни ЧПОК АРЕНА ))
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№16 Написал: Гастэряну (Сегодня, 17:20) #
  • +3
  •  (7)

Цитата: Frankenstein

основа Спартака неоднократно обыгрывала Реал

и два раза подряд просрала грозненцам на чпок-арене
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№15 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 17:19) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Frankenstein
основа Спартака неоднократно обыгрывала Реал

Да, были времена, реалистов со стадиона выносили....,- что еще остаётся бедным свиньям, как не ностальгировать по прошлому, в условиях неминуемо приближающейся кончины.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№14 Написал: Frankenstein (Сегодня, 17:18) #
  • -6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lols
Речь про молодежку спортака с глушаковым и молодежку реала

так тебе подобные усерались когда молодежка Спартака хлопнула конюшню,что с глушаковым в составе это неправильно,жуй овес ослик laughing
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№13 Написал: Lols Лондон (Сегодня, 17:12) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Ньюкасл»
Frankenstein,
Ты тупой? Речь про молодежку спортака с глушаковым и молодежку реала причём тут основа спротака и самые титулованные молодежки, осел
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
№12 Написал: Гастэряну (Сегодня, 17:12) #
  • +4
  •  (8)





Цитата: andrej95602

Почему все дебилы болелы свинарни?

справедливости ради стоить отметить, что не все болелы пищевика дебилы.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№11 Написал: Frankenstein (Сегодня, 17:08) #
  • -8
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lols
Щас бы сравнивать молодежку Реала с говном из спортака, да и в этом матче 4 16-ти летних пацана играло

основа Спартака неоднократно обыгрывала Реал в отличие от никчемных ослов,а про молодежки действительно сравнивать не корректно,у Спартака и Динамо самые титулованные молодежки в России)
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№10 Написал: Frost Vjhjp (Сегодня, 17:04) #
  • +2
  •  (6)

Пусть старшим повезет.......................
Регистрация: 5.02.2017 [жалоба]
№9 Написал: Гастэряну (Сегодня, 16:49) #
  • +2
  •  (12)

у ущербных праздник. стесняюсь спросить, а негритята пищевика тушинского в этом турнире играют?
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№8 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 16:45) #
  • -12
  •  (22)
Болеет за:
«Спартак»
Положили начало для основного ослочпока уверенно
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№7 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 16:39) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Опыт, это то же хорошо..
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
№6 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 16:34) #
  • -7
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Разогрев перед основным матчем удался.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№5 Написал: Volodia379 (Сегодня, 16:29) #
  • +3
  •  (11)

Жаль молодых армейцев! Зато опыта наберутся!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№4 Написал: Lols Лондон (Сегодня, 16:28) #
  • +3
  •  (15)
Болеет за:
«Ньюкасл»
Frankenstein,
Щас бы сравнивать молодежку Реала с говном из спортака, да и в этом матче 4 16-ти летних пацана играло
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
№3 Написал: Frankenstein (Сегодня, 16:24) #
  • -13
  •  (21)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Батька
А Фернандес что за реал молодежный сыграл ? он же вроде в цса играет ?

зато ослики сокрушались когда Спартак обыграл конюшню в матче молодежных команд,якобы Глушаков там играл))
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:18) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Батька
А Фернандес что за реал молодежный сыграл ? он же вроде в цса играет ?

Да тут хер разберёшь. То Моха Рамос, то просто Моха. Кто эти люди?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: Батька (Сегодня, 16:10) #
  • -8
  •  (12)
online

А Фернандес что за реал молодежный сыграл ? он же вроде в цса играет ?
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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