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"Манчестер Юнайтед" не сумел дома забить "Валенсии"

"Манчестер Юнайтед" и "Валенсия" сыграли вничью (0:0) в матче Лиги чемпионов.

Лига чемпионов

2 тур

"Манчестер Юнайтед" – "Валенсия" 0:0

"Манчестер Юнайтед": Хеа, Валенсия, Шоу, Бейи, Смоллинг, Матич, Погба, Феллайни, Лукаку, Рашфорд, Санчес (Марсьяль, 76)

"Валенсия": Нето, Пиччини, Гайя, Паулиста, Гарай, Коклен (Солер, 78), Парехо, Кондогбиа, Гуэдеш (Черышев, 83), Родриго, Батшуайи (Гамейро, 73)

Предупреждения: Коклен, 21, Родриго, 32, Парехо, 45, Пиччини, 85, Лукаку, 86, Гайя, 87, Кондогбиа, 90+2
Теги: Манчестер Юнайтед Валенсия
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