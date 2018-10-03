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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Кирилл Набабкин: все по плану было. Хотели быстро забить гол (видео)
Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин после победы над "Реалом" в Лиге чемпионов (1:0) рассказал о плане на игру, передает корреспондент Rusfootball.info Михаил Гончаров.
- Эмоции еще остались?
- Все очень рады, на своем поле все-таки обыграли такую большую команду, как "Реал".
- Когда на второй минуте забили, план на игру не сломался?
- Нет, все по плану было. Хотели быстро забить гол (улыбается). А если серьезно, хорошо, что забили. Конечно, большую часть матча все же оборонялись. Но это "Реал". Было тяжело, но с такой командой многие играют от обороны.
- Как вам удалось не только обороняться в своей штрафной, но и совершать подходы к чужим воротам?
- Да, совершали подходы. Они и атакуют хорошо, и обороняются. У нас были моменты еще забить.
- С выходом Модрича игра усилилась у "Реала"?
- Думаю, да.
- Эмоции еще остались?
- Все очень рады, на своем поле все-таки обыграли такую большую команду, как "Реал".
- Когда на второй минуте забили, план на игру не сломался?
- Нет, все по плану было. Хотели быстро забить гол (улыбается). А если серьезно, хорошо, что забили. Конечно, большую часть матча все же оборонялись. Но это "Реал". Было тяжело, но с такой командой многие играют от обороны.
- Как вам удалось не только обороняться в своей штрафной, но и совершать подходы к чужим воротам?
- Да, совершали подходы. Они и атакуют хорошо, и обороняются. У нас были моменты еще забить.
- С выходом Модрича игра усилилась у "Реала"?
- Думаю, да.
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