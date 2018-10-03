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Кирилл Набабкин: все по плану было. Хотели быстро забить гол (видео)

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин после победы над "Реалом" в Лиге чемпионов (1:0) рассказал о плане на игру, передает корреспондент Rusfootball.info Михаил Гончаров.



- Эмоции еще остались?

- Все очень рады, на своем поле все-таки обыграли такую большую команду, как "Реал".

- Когда на второй минуте забили, план на игру не сломался?

- Нет, все по плану было. Хотели быстро забить гол (улыбается). А если серьезно, хорошо, что забили. Конечно, большую часть матча все же оборонялись. Но это "Реал". Было тяжело, но с такой командой многие играют от обороны.

- Как вам удалось не только обороняться в своей штрафной, но и совершать подходы к чужим воротам?

- Да, совершали подходы. Они и атакуют хорошо, и обороняются. У нас были моменты еще забить.

- С выходом Модрича игра усилилась у "Реала"?

- Думаю, да.
Теги: Набабкин ЦСКА Реал Rвидео
Сегодня, 01:11
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