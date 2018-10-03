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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Ольга Голодец: победа ЦСКА над "Реалом" продемонстрировала новое качество российского футбола
Вице-премьер правительства РФ по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец заявила, что победа ЦСКА над мадридским "Реалом" в матче Лиги чемпионов продемонстрировала новое качество российского футбола.
Армейцы в матче второго тура группового этапа турнира обыграли на своем поле мадридский реал со счетом 1:0. Единственный гол на счету полузащитника ЦСКА Николы Влашича.
"Команда в обновлённом составе продемонстрировала невероятную волю к победе. Особую роль сыграли болельщики, которых было на стадионе более 70 тыс. Матч продемонстрировал новое качество российского футбола и новый уровень культуры поддержки команды со стороны зрителей. Поздравляем ЦСКА", - цитирует Голодец "Спорт-Экспресс".
Армейцы в матче второго тура группового этапа турнира обыграли на своем поле мадридский реал со счетом 1:0. Единственный гол на счету полузащитника ЦСКА Николы Влашича.
"Команда в обновлённом составе продемонстрировала невероятную волю к победе. Особую роль сыграли болельщики, которых было на стадионе более 70 тыс. Матч продемонстрировал новое качество российского футбола и новый уровень культуры поддержки команды со стороны зрителей. Поздравляем ЦСКА", - цитирует Голодец "Спорт-Экспресс".
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