"Локомотив" обыграл "Порту" в юношеской Лиге УЕФА

В матче группового турнира Юношеской лиги УЕФА "Локомотив" одержал победу над "Порту"."Локомотив" набрал семь очков и лидирует в группе D.Юношеская лига УЕФА3 турКуль, 13, Миронов, 61 - Силва, 34."Локомотив" U19: Ботнарь, Поярков, Гюрджан, Лапшов, Чёрный, Магкеев (Сухарев, 89), Миронов, Петров (Климов, 90+3), Иосифов (Шарков, 63), Карапузов (Основ, 90+3, Куль (Титков, 63)."Порту" U19: Кошта, Бесса (Перейра, 86), Жустиниану, Фаустину, Матуш, Эштрела, Виейра, Валенте, Мариу (Феррейра, 74), Баро (Морейра, 86), Силва.Предупреждения: Лапшов, 3, Жустиниану, 25, Карапузов, 32, Миронов, 35, Бесса, 35, Куль, 40, Матуш, 45+2, Виейра, 60.Удаление: Виейра, 62.