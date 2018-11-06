Руслан Нигматуллин: уверен, Сёмин готовит для "Порту" какие-то сюрпризы

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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Боруссия
|3
|2
|0
|0
|4
|0
|+4
|9
|2
|Атлетико
|3
|2
|0
|0
|5
|2
|+3
|6
|3
|Монако
|3
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|1
|4
|Брюгге
|3
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Барселона
|3
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|9
|2
|Интер
|3
|2
|0
|0
|4
|2
|+2
|6
|3
|Тоттенхэм
|3
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|1
|4
|ПСВ
|3
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Ливерпуль
|3
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|6
|2
|Наполи
|3
|1
|1
|0
|1
|0
|+1
|5
|3
|ПСЖ
|3
|1
|0
|1
|8
|4
|+4
|4
|4
|Црвена Звезда
|3
|0
|1
|1
|1
|6
|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Порту
|3
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|7
|2
|Шальке 04
|3
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|5
|3
|Галатасарай
|3
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|4
|4
|Локомотив
|3
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Аякс
|3
|1
|1
|0
|4
|1
|+3
|7
|2
|Бавария
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|АЕК
|3
|0
|0
|2
|2
|6
|-4
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Манчестер Сити
|3
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|6
|2
|Лион
|3
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|5
|3
|Хоффенхайм
|3
|0
|0
|1
|3
|4
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|2
|4
|Шахтёр
|3
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|2
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Реал
|3
|1
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|1
|3
|1
|+2
|6
|2
|Рома
|3
|1
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|1
|5
|3
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|ЦСКА
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|4
|Виктория
|3
|0
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|1
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|-5
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ювентус
|3
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Манчестер Юнайтед
|3
|1
|1
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|0
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|4
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|Валенсия
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Опрос:
Должен ли Рауль Рианчо остаться тренером "Спартака"?
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Руслан Нигматуллин: уверен, Сёмин готовит для "Порту" какие-то сюрпризы
Бывший вратарь "железнодорожников" и сборной России Руслан Нигматуллин дал свой прогноз на исход сегодняшнего матча 4-го тура Лиги чемпионов "Порту" - "Локомотив".
"Локо" уже на втором месте в РПЛ, прибавляет от игры к игре. Правда, в Лиге чемпионов дела пока не клеятся. Сможет ли команда взять очки на выезде? Хочется в это верить, но до сих пор железнодорожники в Европе выглядели беззубо. Уверен, Семин готовит какие-то сюрпризы, он выходил в ЛЧ не для того, чтобы поставлять очки соперникам, но "Порту" сейчас гораздо интереснее. Предположу, что "Локомотив" проиграет со счетом 1:2. Конечно, надеюсь, что у нашей команды все получится, но как эксперт не вижу шанса хотя бы на ничью", - цитирует Нигматуллина "Спорт-Экспресс".
"Локо" уже на втором месте в РПЛ, прибавляет от игры к игре. Правда, в Лиге чемпионов дела пока не клеятся. Сможет ли команда взять очки на выезде? Хочется в это верить, но до сих пор железнодорожники в Европе выглядели беззубо. Уверен, Семин готовит какие-то сюрпризы, он выходил в ЛЧ не для того, чтобы поставлять очки соперникам, но "Порту" сейчас гораздо интереснее. Предположу, что "Локомотив" проиграет со счетом 1:2. Конечно, надеюсь, что у нашей команды все получится, но как эксперт не вижу шанса хотя бы на ничью", - цитирует Нигматуллина "Спорт-Экспресс".
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