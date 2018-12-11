Константин Кучаев: готов на 100 процентов сыграть с "Реалом"

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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Популярные новости:
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Атлетико
|5
|2
|0
|0
|5
|2
|+3
|12
|2
|Боруссия
|5
|2
|0
|0
|4
|0
|+4
|10
|3
|Брюгге
|5
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|5
|4
|Монако
|5
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Барселона
|5
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|13
|2
|Тоттенхэм
|5
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|7
|3
|Интер
|5
|2
|0
|0
|4
|2
|+2
|7
|4
|ПСВ
|5
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Наполи
|5
|1
|1
|0
|1
|0
|+1
|9
|2
|ПСЖ
|5
|1
|0
|1
|8
|4
|+4
|8
|3
|Ливерпуль
|5
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|6
|4
|Црвена Звезда
|5
|0
|1
|1
|1
|6
|-5
|4
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Порту
|5
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|13
|2
|Шальке 04
|5
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|8
|3
|Галатасарай
|5
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|4
|4
|Локомотив
|5
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|3
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бавария
|5
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|13
|2
|Аякс
|5
|1
|1
|0
|4
|1
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|11
|3
|Бенфика
|5
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|4
|4
|АЕК
|5
|0
|0
|2
|2
|6
|-4
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Манчестер Сити
|5
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|10
|2
|Лион
|5
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|7
|3
|Шахтёр
|5
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|5
|4
|Хоффенхайм
|5
|0
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Реал
|5
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|12
|2
|Рома
|5
|1
|0
|1
|5
|3
|+2
|9
|3
|Виктория
|5
|0
|1
|1
|2
|7
|-5
|4
|4
|ЦСКА
|5
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ювентус
|5
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|12
|2
|Манчестер Юнайтед
|5
|1
|1
|0
|3
|0
|+3
|10
|3
|Валенсия
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|0
|1
|1
|0
|2
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|4
|Янг Бойз
|5
|0
|0
|2
|0
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|-6
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Константин Кучаев: готов на 100 процентов сыграть с "Реалом"
Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев отметил, что полностью готов к матчу заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским "Реалом".
- Я готов на 100 процентов. Если был не готов, не приехал бы. Сыграть с "Реалом" — это подарок судьбы, но мы приехали не отбывать номер и постараемся завтра набрать очки, — передаёт слова Кучаева "Чемпионат.com".
- Я готов на 100 процентов. Если был не готов, не приехал бы. Сыграть с "Реалом" — это подарок судьбы, но мы приехали не отбывать номер и постараемся завтра набрать очки, — передаёт слова Кучаева "Чемпионат.com".
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