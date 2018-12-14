Игрок ЦСКА попал в символическую сборную группового этапа ЛЧ по версии WhoScored

Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 6 2 0 0 4 0 +4 13
2 Атлетико 6 2 0 0 5 2 +3 13
3 Брюгге 6 0 0 2 1 4 -3 6
4 Монако 6 0 0 2 1 5 -4 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 6 2 0 0 8 2 +6 14
2 Тоттенхэм 6 0 0 2 3 6 -3 8
3 Интер 6 2 0 0 4 2 +2 8
4 ПСВ 6 0 0 2 1 6 -5 2
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ПСЖ 6 1 0 1 8 4 +4 11
2 Ливерпуль 6 1 0 1 3 3 0 9
3 Наполи 6 1 1 0 1 0 +1 9
4 Црвена Звезда 6 0 1 1 1 6 -5 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 6 1 1 0 2 1 +1 16
2 Шальке 04 6 1 1 0 2 1 1 11
3 Галатасарай 6 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 6 0 0 2 0 4 -4 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бавария 6 1 1 0 3 1 +2 14
2 Аякс 6 1 1 0 4 1 +3 12
3 Бенфика 6 1 0 1 3 4 -1 7
4 АЕК 6 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 6 1 0 1 3 3 0 13
2 Лион 6 1 1 0 4 3 +1 8
3 Шахтёр 6 0 2 0 4 4 0 6
4 Хоффенхайм 6 0 0 1 3 4 -1 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 6 1 0 1 3 1 +2 12
2 Рома 6 1 0 1 5 3 +2 9
3 Виктория 6 0 1 1 2 7 -5 7
4 ЦСКА 6 1 1 0 3 2 +1 7
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 6 2 0 0 5 0 +5 12
2 Манчестер Юнайтед 6 1 1 0 3 0 +3 10
3 Валенсия 6 0 1 1 0 2 -2 8
4 Янг Бойз 6 0 0 2 0 6 -6 4

Новости партнеров

Игрок ЦСКА попал в символическую сборную группового этапа ЛЧ по версии WhoScored

Портал WhoScored опубликовал символическую сборную группового этапа нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

В команду попал полузащитник ЦСКА Никола Влашич. Хорват принял участие во всех шести матчах "армейцев", записав на свой счёт три гола и две результативные передачи.

Символическая сборная: Самир Ханданович ("Интер"), Нуссайр Мазрауи ("Аякс"), Абду Диалло ("Боруссия" Дортмунд), Матс Хуммельс ("Бавария"), Николас Тальяфико ("Аякс"), Лионель Месси ("Барселона"), Давид Сильва ("Манчестер Сити"), Никола Влашич (ЦСКА), Неймар ("Пари Сен-Жермен"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Эдин Джеко ("Рома").
Теги: ЦСКА Влашич
Сегодня, 15:37
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7
(2)
#7  Волжанин   (Сегодня, 16:30)
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: yuri
Еще один рекорд с последнего места .

Вас в ЛЧ даже на последнее место не пускают уже не один год.
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#6  Lord  Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 16:22)
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  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Kytarba,
Согласен, но и просчеты с игроками тоже были как ни крути, которых так и не раскрутили. Конечно за них не были уплачены большие деньги, но сил вложено не мало в них было. Всякие Янчики, Милановы, Аланары, Цауни и т.д.
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
#5  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 16:21)
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
В отличии от других владельцев Гинер не сидит на нефти, газе и не миллиардер от торговли, поэтому к футбольному хозяйству относится бережно и вдумчиво без ляпов, за это честь и хвала ему, талант коммерсанта у Гинера есть в отличии от Миллера и Федуна прихватизаторов народного достояния.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#4  Kytarba  Сочи (Сегодня, 16:04)
  • +7
  •  (7)
online
Болеет за:
«Химки»
Не знаю на счет гениальности в других делах ,но что Евгений Гинер гений в футбольных делах спору не подлежит.И сегодня у него в команде игроки и не один игрок ,за которых клуб получит не малые деньги в которых вложены копейки по сравнению цены продажи.Как у нас принята, чтоб поставить игру команде, надо минимум 3 года)) , в команде Гиннера максимум 3 месяца, возьмем хотя бы защитную линию, ушли все центральные Братья, Игнашевич, нет Васина..Позиция которая считается основной в футбольной команде.для ЦСКА Гиннера это не проблема ,да посмотреть на состав в том же матче с Реалом",многие и наизусть не знают фамилии этих молодых футболистов и вообще фамилию кто занимается селекцией в ЦСКА кто не будь знает? это фантастика. Гиннер имея в тренеры только "своих Газзаев ,Слуцкий да и Гончаренко не чужой) делает огромные деньги только на купле продажи игроков ,при этом команда постоянно в лидерах в чемпионате и участник лиги чемпионов..восторг ,восхищение и низкий поклон перед талантом талантливейшего человека..
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
#3  diego milito 22   (Сегодня, 15:50)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Все совершенно справедливо, Влашич лучший полевой игрок в нынешнем ЦСКА.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#2  yuri  спб (Сегодня, 15:47)
  • -7
  •  (7)
online

Еще один рекорд с последнего места .


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#1  Болельщик812  Санкт-Петербург (Сегодня, 15:43)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Удержать бы его в нашем чемпионате.
Регистрация: 13.08.2015 [жалоба]
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