Феликс Брих обслужит матч "Барселона" - "Манчестер Юнайтед"

|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A03
|23:00 05.03.2019
|Боруссия Д
(Германия)
|0 - 1
|Тоттенхэм
(Англия)
|A04
|23:00 05.03.2019
|Реал Мадрид
(Испания)
|1 - 4
|Аякс
(Нидерланды)
|A01
|23:00 06.03.2019
|ПСЖ
(Франция)
|1 - 3
|Манчестер Ю
(Англия)
|A02
|23:00 06.03.2019
|Порту
(Португалия)
|3 - 1
|Рома
(Италия)
|A07
|23:00 12.03.2019
|Манчестер С
(Англия)
|12.03
|Шальке-04
(Германия)
|A08
|23:00 12.03.2019
|Ювентус
(Италия)
|12.03
|Атлетико
(Испания)
|A05
|23:00 13.03.2019
|Барселона
(Испания)
|13.03
|Лион
(Франция)
|A06
|23:00 13.03.2019
|Бавария
(Германия)
|13.03
|Ливерпуль
(Англия)
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A01
|23:00 12.02.2019
|Манчестер Ю
(Англия)
|0 - 2
|ПСЖ
(Франция)
|A02
|23:00 12.02.2019
|Рома
(Италия)
|2 - 1
|Порту
(Португалия)
|A03
|23:00 13.02.2019
|Тоттенхэм
(Англия)
|3 - 0
|Боруссия Д
(Германия)
|A04
|23:00 13.02.2019
|Аякс
(Нидерланды)
|1 - 2
|Реал Мадрид
(Испания)
|A05
|23:00 19.02.2019
|Лион
(Франция)
|0 - 0
|Барселона
(Испания)
|A06
|23:00 19.02.2019
|Ливерпуль
(Англия)
|0 - 0
|Бавария
(Германия)
|A07
|23:00 20.02.2019
|Шальке-04
(Германия)
|2 - 3
|Манчестер С
(Англия)
|A08
|23:00 20.02.2019
|Атлетико
(Испания)
|2 - 0
|Ювентус
(Италия)
Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|33
|82
|2
|Манчестер Сити
|32
|80
|3
|Тоттенхэм
|33
|67
|4
|Челси
|33
|66
|5
|Манчестер Юнайтед
|33
|64
|6
|Арсенал
|32
|63
|7
|Лестер
|34
|47
|8
|Вулверхэмптон
|33
|47
|9
|Эвертон
|34
|46
|10
|Уотфорд
|32
|46
|11
|Вест Хэм
|34
|42
|12
|Борнмут
|34
|41
|13
|Кристал Пэлас
|33
|39
|14
|Бернли
|34
|39
|15
|Ньюкасл
|34
|38
|16
|Саутгемптон
|33
|36
|17
|Брайтон
|32
|33
|18
|Кардифф
|33
|28
|19
|Фулхэм
|34
|20
|20
|Хаддерсфилд
|34
|14
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|33
|82
|...
|3
|Тоттенхэм
|33
|67
|4
|Челси
|33
|66
|5
|Манчестер Юнайтед
|33
|64
|6
|Арсенал
|32
|63
|7
|Лестер
|34
|47
|...
|20
|Хаддерсфилд
|34
|14
Лента новостей:
01:16
Рашид Рахимов: сказал команде, что мы должны признать индивидуальное мастерство игроков "Локомотива"
Рашид Рахимов: сказал команде, что мы должны признать индивидуальное мастерство игроков "Локомотива"
Вчера, 23:40
Гол Кессье принес "Милану" победу над "Лацио"
Гол Кессье принес "Милану" победу над "Лацио"
Вчера, 23:17
"Монако" с Головиным не смог обыграть "Реймс" (17)
"Монако" с Головиным не смог обыграть "Реймс" (17)
Вчера, 22:38
Правозащитник, выступавший против матча Мамаева в СИЗО, задержан за стрельбу из автомобиля (13)
Правозащитник, выступавший против матча Мамаева в СИЗО, задержан за стрельбу из автомобиля (13)
Вчера, 22:27
Паровоз уходит от ЦСКА. Кто сделал победу "Локо" в Грозном (9)
Паровоз уходит от ЦСКА. Кто сделал победу "Локо" в Грозном (9)
Вчера, 22:05
"Оренбург" впервые набрал очки в гостях у московского клуба (2)
"Оренбург" впервые набрал очки в гостях у московского клуба (2)
Вчера, 21:49
Владимир Федотов: наконец-то Деспотовича прорвало
Владимир Федотов: наконец-то Деспотовича прорвало
Вчера, 21:41
Виктор Гончаренко: с ЦСКА болельщикам никогда не бывает скучно (4)
Виктор Гончаренко: с ЦСКА болельщикам никогда не бывает скучно (4)
Вчера, 21:26
"Локомотив" одержал победу над "Ахматом" (39)
"Локомотив" одержал победу над "Ахматом" (39)
Вчера, 21:09
Сергей Хусаинов: во втором эпизоде с Фернандесом надо было давать прямую красную карточку (12)
Сергей Хусаинов: во втором эпизоде с Фернандесом надо было давать прямую красную карточку (12)
Вчера, 20:55
"Сочи" остановил "Тамбов". Обзор 31-го тура ФНЛ (1)
"Сочи" остановил "Тамбов". Обзор 31-го тура ФНЛ (1)
Вчера, 20:28
Фабио Капелло назвал своих фаворитов Лиги чемпионов
Фабио Капелло назвал своих фаворитов Лиги чемпионов
Феликс Брих обслужит матч "Барселона" - "Манчестер Юнайтед"
Назначены арбитры на ответные матчи четвертьфинала Лиги чемпионов "Барселона" – "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус" – "Аякс".
Игру в Барселоне обслужит немецкая бригада во главе с Феликсом Брихом. Его ассистентами будут Марк Борш и Штефан Лупп. Видеопомощник рефери – Бастиан Данкерт, его ассистент – Марко Фритц. Четвертым рефери будет чех Павел Краловец.
На встрече у Турине будет работать бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Тюрпеном. Ассистенты – Николя Дано и Сириль Грингор. Видеопомощник – Николя Ренвий, его ассистент – Франсуа Летесье. Четвертым рефери будет Бенуа Бастьен.
Игру в Барселоне обслужит немецкая бригада во главе с Феликсом Брихом. Его ассистентами будут Марк Борш и Штефан Лупп. Видеопомощник рефери – Бастиан Данкерт, его ассистент – Марко Фритц. Четвертым рефери будет чех Павел Краловец.
На встрече у Турине будет работать бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Тюрпеном. Ассистенты – Николя Дано и Сириль Грингор. Видеопомощник – Николя Ренвий, его ассистент – Франсуа Летесье. Четвертым рефери будет Бенуа Бастьен.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.