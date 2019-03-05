Феликс Брих обслужит матч "Барселона" - "Манчестер Юнайтед"

Назначены арбитры на ответные матчи четвертьфинала Лиги чемпионов "Барселона" – "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус" – "Аякс".Игру в Барселоне обслужит немецкая бригада во главе с Феликсом Брихом. Его ассистентами будут Марк Борш и Штефан Лупп. Видеопомощник рефери – Бастиан Данкерт, его ассистент – Марко Фритц. Четвертым рефери будет чех Павел Краловец.На встрече у Турине будет работать бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Тюрпеном. Ассистенты – Николя Дано и Сириль Грингор. Видеопомощник – Николя Ренвий, его ассистент – Франсуа Летесье. Четвертым рефери будет Бенуа Бастьен.