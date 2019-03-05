В Италии задержали болельщиков "Аякса" с оружием

Итальянская полиция задержала больше полусотни болельщиков голландского "Аякса".По информации Sky Sports, органами правопорядка Турина были задержаны 54 человека, которые имели при себе оружие. Болельщики, которые приехали в Италию, чтобы поддержать голландский клуб в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов против местного "Ювентуса", будут депортированы на родину.На окраине города были остановлены автобусы с фанатами, где были найдены бронированные перчатки, каппы, различные фейерверки и дымовые шашки. Стоит отметить, что в Амстердаме, где прошел первый матч четвертьфинала (1:1), полиции пришлось использовать водометы, а более 130 фанатов были арестованы.Ответный матч "Ювентус" — "Аякс" состоится 16 апреля в 22.00 по московскому времени.