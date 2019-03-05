Сон Хын Мин стал самым результативным азиатским игроком в истории Лиги чемпионов

"Тоттенхэм" накануне уступил "Манчестер Сити" (3:4) в 1/4 финала Лиги чемпионов, но по сумме двух матчей пробился в полуфинал.В составе "шпор" дубль оформил Сон Хын Мин. Таким образом, корейский нападающий стал самым результативным игроком из Азии в истории Лиги чемпионов. В его активе теперь 12 голов.Он обошел бывшего форварда киевского "Динамо" и сборной Узбекистана Максима Шацких (45 матчей и 11 голов в Лиге чемпионов).