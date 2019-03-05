Алисон Беккер: "Ливерпуль" придётся усиленно работать в обороне, чтобы обыграть "Барсу"

Голкипер "Ливерпуля" Алисон Бекер поделился ожиданиями от противостояния с "Барселоной" в полуфинале Лиги чемпионов."В жизни всегда есть место чему-то неожиданному, мы постоянно учимся, обретаем новый опыт. Когда играл в составе "Ромы", наше противостояние с "Барселоной" в Лиге чемпионов было умопомрачительным. Честно говоря, во втором матче у меня не было много работы, потому что моя команда демонстрировала отличную игру в защите и атаке.Если "Ливерпуль" хочет обыграть "Барселону", нам придётся усиленно работать в обороне. У каталонцев мощнейшая атака, которая поддерживается линией полузащиты. "Барселона" — очень организованная команда, прекрасно работает с мячом. Нам непременно придётся приложить все усилия, чтобы пройти в финал Лиги чемпионов", - цитирует Алисона официальный сайт "Ливерпуля".