Алисон Беккер: "Ливерпуль" придётся усиленно работать в обороне, чтобы обыграть "Барсу"

|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A03
|23:00 05.03.2019
|Боруссия Д
(Германия)
|0 - 1
|Тоттенхэм
(Англия)
|A04
|23:00 05.03.2019
|Реал Мадрид
(Испания)
|1 - 4
|Аякс
(Нидерланды)
|A01
|23:00 06.03.2019
|ПСЖ
(Франция)
|1 - 3
|Манчестер Ю
(Англия)
|A02
|23:00 06.03.2019
|Порту
(Португалия)
|3 - 1
|Рома
(Италия)
|A07
|23:00 12.03.2019
|Манчестер С
(Англия)
|12.03
|Шальке-04
(Германия)
|A08
|23:00 12.03.2019
|Ювентус
(Италия)
|12.03
|Атлетико
(Испания)
|A05
|23:00 13.03.2019
|Барселона
(Испания)
|13.03
|Лион
(Франция)
|A06
|23:00 13.03.2019
|Бавария
(Германия)
|13.03
|Ливерпуль
(Англия)
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A01
|23:00 12.02.2019
|Манчестер Ю
(Англия)
|0 - 2
|ПСЖ
(Франция)
|A02
|23:00 12.02.2019
|Рома
(Италия)
|2 - 1
|Порту
(Португалия)
|A03
|23:00 13.02.2019
|Тоттенхэм
(Англия)
|3 - 0
|Боруссия Д
(Германия)
|A04
|23:00 13.02.2019
|Аякс
(Нидерланды)
|1 - 2
|Реал Мадрид
(Испания)
|A05
|23:00 19.02.2019
|Лион
(Франция)
|0 - 0
|Барселона
(Испания)
|A06
|23:00 19.02.2019
|Ливерпуль
(Англия)
|0 - 0
|Бавария
(Германия)
|A07
|23:00 20.02.2019
|Шальке-04
(Германия)
|2 - 3
|Манчестер С
(Англия)
|A08
|23:00 20.02.2019
|Атлетико
(Испания)
|2 - 0
|Ювентус
(Италия)
Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|34
|86
|2
|Ливерпуль
|34
|85
|3
|Тоттенхэм
|34
|67
|4
|Арсенал
|33
|66
|5
|Челси
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|33
|64
|7
|Уотфорд
|34
|49
|8
|Лестер
|35
|48
|9
|Вулверхэмптон
|34
|48
|10
|Эвертон
|34
|46
|11
|Вест Хэм
|35
|43
|12
|Ньюкасл
|35
|41
|13
|Борнмут
|35
|41
|14
|Кристал Пэлас
|34
|39
|15
|Бернли
|34
|39
|16
|Саутгемптон
|34
|36
|17
|Брайтон
|34
|34
|18
|Кардифф
|34
|31
|19
|Фулхэм
|35
|23
|20
|Хаддерсфилд
|35
|14
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АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|34
|86
|2
|Ливерпуль
|34
|85
|3
|Тоттенхэм
|34
|67
|4
|Арсенал
|33
|66
|5
|Челси
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|33
|64
|...
|20
|Хаддерсфилд
|35
|14
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Алисон Беккер: "Ливерпуль" придётся усиленно работать в обороне, чтобы обыграть "Барсу"
Голкипер "Ливерпуля" Алисон Бекер поделился ожиданиями от противостояния с "Барселоной" в полуфинале Лиги чемпионов.
"В жизни всегда есть место чему-то неожиданному, мы постоянно учимся, обретаем новый опыт. Когда играл в составе "Ромы", наше противостояние с "Барселоной" в Лиге чемпионов было умопомрачительным. Честно говоря, во втором матче у меня не было много работы, потому что моя команда демонстрировала отличную игру в защите и атаке.
Если "Ливерпуль" хочет обыграть "Барселону", нам придётся усиленно работать в обороне. У каталонцев мощнейшая атака, которая поддерживается линией полузащиты. "Барселона" — очень организованная команда, прекрасно работает с мячом. Нам непременно придётся приложить все усилия, чтобы пройти в финал Лиги чемпионов", - цитирует Алисона официальный сайт "Ливерпуля".
"Чемпионат.сом"
"В жизни всегда есть место чему-то неожиданному, мы постоянно учимся, обретаем новый опыт. Когда играл в составе "Ромы", наше противостояние с "Барселоной" в Лиге чемпионов было умопомрачительным. Честно говоря, во втором матче у меня не было много работы, потому что моя команда демонстрировала отличную игру в защите и атаке.
Если "Ливерпуль" хочет обыграть "Барселону", нам придётся усиленно работать в обороне. У каталонцев мощнейшая атака, которая поддерживается линией полузащиты. "Барселона" — очень организованная команда, прекрасно работает с мячом. Нам непременно придётся приложить все усилия, чтобы пройти в финал Лиги чемпионов", - цитирует Алисона официальный сайт "Ливерпуля".
"Чемпионат.сом"
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