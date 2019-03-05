Гари Линекер: не буду извиняться за танцы после действий маленького бога

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер ответил на критику фанатов после празднования гола форварда "Барселоны" Лионеля Месси в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (3:0)."Кажется, я расстроил нескольких болельщиков "Ливерпуля" тем, что отпраздновал акт величия вчера вечером. Многих это оскорбило, но как бывший футболист, который любит "Барселону", я не собираюсь извиняться за свои танцы после действий маленького бога", – написал Линекер в твиттере.