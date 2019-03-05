Гари Линекер ответил на критику болельщиков после матча "Барселона" - "Ливерпуль"

Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер ответил на критику фанатов "Ливерпуля".Болельщики английского клуба возмутились тем, что бывший спортсмен праздновал гол форварда "Барселоны" Лионеля Месси в первом полуфинале матча Лиги чемпионов."Видимо, я расстроил нескольких болельщиков "Ливерпуля" тем, что отпраздновал акт величия вчера вечером. Понимаю, что многих это покоробило, но как бывший футболист, который любит "Барселону", я не собираюсь извиняться за свои танцы после действий маленького бога", — заявил Линекер в твитере.