Гари Линекер ответил на критику болельщиков после матча "Барселона" - "Ливерпуль"

Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Манчестер Сити
Ливерпуль
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Лестер
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A03 23:00 05.03.2019 Боруссия Д
(Германия)		 0 - 1 Тоттенхэм
(Англия)
A04 23:00 05.03.2019 Реал Мадрид
(Испания)		 1 - 4 Аякс
(Нидерланды)
A01 23:00 06.03.2019 ПСЖ
(Франция)		 1 - 3 Манчестер Ю
(Англия)
A02 23:00 06.03.2019 Порту
(Португалия)		 3 - 1 Рома
(Италия)
A07 23:00 12.03.2019 Манчестер С
(Англия)		 12.03 Шальке-04
(Германия)
A08 23:00 12.03.2019 Ювентус
(Италия)		 12.03 Атлетико
(Испания)
A05 23:00 13.03.2019 Барселона
(Испания)		 13.03 Лион
(Франция)
A06 23:00 13.03.2019 Бавария
(Германия)		 13.03 Ливерпуль
(Англия)
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A01 23:00 12.02.2019 Манчестер Ю
(Англия)		 0 - 2 ПСЖ
(Франция)
A02 23:00 12.02.2019 Рома
(Италия)		 2 - 1 Порту
(Португалия)
A03 23:00 13.02.2019 Тоттенхэм
(Англия)		 3 - 0 Боруссия Д
(Германия)
A04 23:00 13.02.2019 Аякс
(Нидерланды)		 1 - 2 Реал Мадрид
(Испания)
A05 23:00 19.02.2019 Лион
(Франция)		 0 - 0 Барселона
(Испания)
A06 23:00 19.02.2019 Ливерпуль
(Англия)		 0 - 0 Бавария
(Германия)
A07 23:00 20.02.2019 Шальке-04
(Германия)		 2 - 3 Манчестер С
(Англия)
A08 23:00 20.02.2019 Атлетико
(Испания)		 2 - 0 Ювентус
(Италия)
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 36 92
2 Ливерпуль 36 91
3 Тоттенхэм 36 70
4 Челси 36 68
5 Арсенал 36 66
6 Манчестер Юнайтед 36 65
7 Вулверхэмптон 36 54
8 Лестер  36 51
9 Эвертон 36 50
10 Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм 36 46
12 Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл 36 42
14 Борнмут 36 42
15 Бернли 36 40
16 Саутгемптон 36 38
17 Брайтон  36 35
18 Кардифф 36 31
19 Фулхэм 36 26
20 Хаддерсфилд 36 14
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Гари Линекер ответил на критику болельщиков после матча "Барселона" - "Ливерпуль"

Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер ответил на критику фанатов "Ливерпуля".

Болельщики английского клуба возмутились тем, что бывший спортсмен праздновал гол форварда "Барселоны" Лионеля Месси в первом полуфинале матча Лиги чемпионов.

"Видимо, я расстроил нескольких болельщиков "Ливерпуля" тем, что отпраздновал акт величия вчера вечером. Понимаю, что многих это покоробило, но как бывший футболист, который любит "Барселону", я не собираюсь извиняться за свои танцы после действий маленького бога", — заявил Линекер в твитере.

"Газета.ру"
Теги: Линекер Барселона Месси Ливерпуль
Сегодня, 20:36
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#1  yuri  спб (Сегодня, 20:42)
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Преклонение перед гномом(всеобщее) чревато язычеством. Кот как представитель локальной коалиции придерживается диаметральных взглядов, из принципа- не создай себе кумира.Сам чел себе личность, не взирая на рост)


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
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