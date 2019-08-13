"Краснодар" со счетом 3:2 обыграл "Порту" и вышел в плей-офф квалификации Лиги чемпионов

"Краснодар" на выезде одержал победу над "Порту" (3:2) и вышел в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где сыграет с "Олимпиакосом".



Лига чемпионов



3-й квалификационный раунд



Голы: Вильена, 3, Шапи, 13, 34, Зе Луиш, 57, Диас, 76



"Краснодар": Сафонов, Рамирес, Спайич, Мартынович, Петров, Вилена, Камболов, Кабелла (Стоцкий, 80), Вандерсон, Берг (Игнатьев, 73), Шапи (Фьолусон, 65).



"Порту": Марчесин, Пепе, Маркано, Диас, Накадзима, Марега, Теллес, Корона (Абубакар, 86), Данилу, Саравия (Зе Луиш, 38), Оливейра (Урибе, 49).



Предупреждения: Камболов, 39, Вильена, 45, Марега, 53, Урибе, 61, Стоцкий, 82