Юрген Клопп - об итогах жеребьёвки ЛЧ: опять "Наполи". Но будет очень интересно, это точно
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подвел итоги жеребьевки Лиги чемпионов.
фото: Eurosport
"Опять "Наполи". Не знаю, сколько раз я играл против них, но они очень опытная команда. Будет очень интересно, это точно. У нас непростая группа, здесь не спрячешься за чьей-нибудь спиной. Мы с нетерпением ждем матчей, как и всегда", — цитирует Клоппа официальный сайт "Ливерпуля".
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»