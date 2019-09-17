Владислав Игнатьев: понимаем, что важно сыграть удачно с "Байером". "Локомотив" едет в Германию только за победой

Защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев поделился ожиданиями от старта Лиги чемпионов. В первом туре группового этапа железнодорожники сыграют с "Байером" на выезде. Матч состоится сегодня, 18 сентября, и начнётся в 22:00 мск.

Фото: Известия/Дмитрий Коротаев