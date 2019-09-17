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Владислав Игнатьев: понимаем, что важно сыграть удачно с "Байером". "Локомотив" едет в Германию только за победой

Защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев поделился ожиданиями от старта Лиги чемпионов. В первом туре группового этапа железнодорожники сыграют с "Байером" на выезде. Матч состоится сегодня, 18 сентября, и начнётся в 22:00 мск.
Фото: Известия/Дмитрий Коротаев
"Конечно, хочется выступить намного лучше, чем в прошлом сезоне. До минувшего года "Локомотив" давно не играл в этом турнире, не было опыта. Хотя в тот раз группа у нас была проходимая. В этот раз квартет гораздо сложнее. Но мы постараемся выступить поярче. Тем более от нас мало чего ожидают.

В тот раз многие ребята вообще впервые играли в Лиге чемпионов. Можно было по пальцам пересчитать тех, кто уже имел опыт выступления в турнире. Для нас это было непростое испытание. Но в итоге вся команда приобрела ценный опыт.

Увидев результаты жеребьевки, больше обрадовался, потому что когда еще сыграешь против таких команд. Это отличная возможность проявить себя. Ну и, конечно, появился шанс сыграть по-другому с "Атлетико". В прошлый раз получили приличную пощечину от них. ("Локомотив" в сезоне-2017/18 проиграл испанцам в 1/8 Лиги Европы с общим счетом 1:8. — прим.).

Понимаем, что крайне важно сыграть удачно с "Байером". Поэтому едем в Германию только за победой", — приводят слова Игнатьева "Известия".


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Теги: Игнатьев Локомотив Байер Лига чемпионов
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