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Таблетка для счастья: «Локомотив» начинает путь в Лиге чемпионов в Германии

«Локомотив» вслед за «Зенитом» выходит на старт в Лиге чемпионов. Москвичи начинают матчем в Германии с местным «Байером». Rusfootball.info — о непростой задаче железнодорожников.
Твиттер "Локомотива"
Если в прошлом сезоне «Локо» досталась вполне проходная группа (что не помогло москвичам, потерпевшим фиаско), то в этот раз квартет у подопечных Юрия Сёмина просто убойный. Помимо «Байера» и «Локомотива» в группе D сыграют «Атлетико» и «Ювентус».

Очевидно, что «Локо» и «Байеру» в этой группе отводится роль команд второго уровня. Если не произойдёт ничего невероятного, то российский и немецкий клубы оспорят лишь путёвку в Лигу Европы. Представить, что «Атлетико» или «Ювентус» не выйдут в плей-офф практически невозможно.

Впрочем, в прошлом сезоне в соперниках у «железнодорожников» были «Шальке-04», «Галатасарай» и «Порту». Чем всё закончилось, хорошо помнят все. Может, в матчах с более сильными соперниками «Локомотив» добьётся успехов?

Сникший «Байер»

«Аспириновые» ударно стартовали в нынешнем сезоне. В стартовых турах Бундеслиги подопечные Петера Боша одержали победы над «Падерборном» и «Фортуной». Но после этого «Байер» начал терять очки. После безголевой ничьей с «Хоффенхаймом» леверкузенцы были уничтожены дортмундской «Боруссией» (0:4).

Леверкузенцы не могут забить уже в двух последних матчах. Впрочем, делать далеко идущие выводы об «аспириновых» не стоит. Небольшой спад в игре соперника не должен вводить в заблуждение. «Локо» ждёт матч с серьёзнейшим соперником с отлаженной игрой, которую Бош ставить умеет.

В составе «Байера» собраны классные исполнители. На ямайского вингера Леона Бэйли уже давно претендуют европейские топ-клубы, хоть ему и всего 22 года. Кевин Фолланд имеет обширный опыт игры за сборную Германии, все чаще к матчам Бундестим привлекается 23-летний Джонатан Та. Также стоит выделить братьев Бендеров, чилийца Чарльза Арангиса и Карима Беллараби. Неплохую форму набрал и голкипер «Байера» Лукас Градецки. Только гляньте на его двойной сейв в матче с «Боруссией»!



Transfermarkt.com оценивает стоимость состава «Байера» во внушительные 413 млн евро. Для сравнения «Локо» стоит около 135 млн евро.

В прошлом сезоне «Локомотив» не слишком удачно сыграл с немецким «Шальке», который тогда и вовсе находился в кризисе. В последнем туре москвичам нужно было обыграть немотивированных гельзенкирхенцев, которые уже обеспечили себе место в плей-офф, чтобы продолжить выступление в Лиге чемпионов. Вместо этого «Локо» проиграл со счётом 0:1 и не сумел покинуть последнюю строчку в турнирной таблице своей группы.

Кадры решают

«Локомотиву» придётся непросто, учитывая и кадровые проблемы московского клуба. Уже давно в лазарете находится Джефферсон Фарфан, повредивший колено. Залечивает травму Михаил Лысов. А совсем недавно повреждения получили братья Миранчуки, Антон был заменён в матче девятого тура РПЛ с «Сочи». В этой же игре повреждение получил и Бенедикт Хёведес, у которого было сильное рассечение.

Таблетка для счастья: «Локомотив» начинает путь в Лиге чемпионов в Германии

Хёведес в матче с "Сочи"

По всей видимости, Хёведес сможет сыграть с «Байером». Есть вероятность выхода на поле Алексея Миранчука, но Антон точно пропустит матча в Леверкузене, о чём сообщил гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе.

Нужно учитывать и тот факт, что «Локомотив» за 18 дней проведёт шесть матчей. В условия кадрового дефицита это может сказаться. Зато самое время проявлять себя новичкам. Почему бы не задействовать, к примеру, Луку Джорджевича, перешедшего из «Зенита»?

Пути «Локомотива» и «Байера» пересекались лишь однажды. В 2014 году соперники провели товарищеский матч, который закончился победой немцев со счётом 3:1. Единственный мяч у «Локо» забил Роман Шишкин.


"Бай-Арена"


Объективно в текущей ситуации для «Локомотива» хорошим результатом станет гостевая ничья. При этом хавбек москвичей Гжегож Крыховяк перед матчем смело заявил, что его команда отправляется в Леверкузен за тремя очками.

Далее «Локо» ждёт домашний матч с «Атлетико», который состоится в Москве 1 ноября. Неплохо бы подойти к игре, в которой москвичи вполне могут побороться за очки, имея хоть какой-то багаж набранных баллов. Безусловно, шансы есть, хотя и объективно их не так много.

Коэффициенты букмекеров:

«Байер» — «Локомотив» — 1.36 – 5.10 – 10.00

Фото - "твиттер" "Локомотива" и "твиттер" "Байера"


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Теги: Локомотив Байер
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