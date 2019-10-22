"ПСЖ" с крупным счетом обыграл "Брюгге", "Реал" выиграл у "Галатасарая"

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Реал" со счетом 1:0 обыграл "Галатасарай", а "ПСЖ" со счетом 5:0 разгромил "Брюгге".



Лига чемпионов



3 тур



Голы: Кроос, 18



Галатасарай: Муслера, Мариано, Люиндама, Нагатомо, Маркан, Донк (Фегули, 46), Н'Зонзи, Сери (Мор, 77), Беланда (Байрам, 67), Андоне, Бабель



Реал Мадрид: Куртуа, Марсело, Рамос, Карвахаль, Варан, Каземиро, Кроос, Вальверде (Родригес, 79), Азар (Жуниор, 79), Родриго (Йович, 82), Бензема



Предупреждения: Сери, 46, Н'Зонзи, 69



Лига чемпионов



3 тур



Голы: Икарди, 7, Мбаппе, 61, Икарди, 63, Мбаппе, 79, 83



Брюгге: Миньоле, Мехеле, Мата, Дели, Соболь (Баланта, 80), Де Кетелаер (Окереке, 57), Ритс, Ванакен, Дьятта, Деннис (Опенда, 76), Тау



ПСЖ: Навас, Силва, Бернат, Кимпембе, Мёнье, Маркиньос, Эррера (Диалло, 72), Верратти, Ди Мария, Икарди (Паредес, 65), Шупо-Мотинг (Мбаппе, 52)



Предупреждения: Шупо-Мотинг, 15, Де Кетелаер, 33, Верратти, 73, Ритс, 77, Мёнье, 85