» » "ПСЖ" с крупным счетом обыграл "Брюгге", "Реал" выиграл у "Галатасарая"

"ПСЖ" с крупным счетом обыграл "Брюгге", "Реал" выиграл у "Галатасарая"

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Реал" со счетом 1:0 обыграл "Галатасарай", а "ПСЖ" со счетом 5:0 разгромил "Брюгге".

Лига чемпионов

3 тур

Голы: Кроос, 18

Галатасарай: Муслера, Мариано, Люиндама, Нагатомо, Маркан, Донк (Фегули, 46), Н'Зонзи, Сери (Мор, 77), Беланда (Байрам, 67), Андоне, Бабель

Реал Мадрид: Куртуа, Марсело, Рамос, Карвахаль, Варан, Каземиро, Кроос, Вальверде (Родригес, 79), Азар (Жуниор, 79), Родриго (Йович, 82), Бензема

Предупреждения: Сери, 46, Н'Зонзи, 69

Лига чемпионов

3 тур

Голы: Икарди, 7, Мбаппе, 61, Икарди, 63, Мбаппе, 79, 83

Брюгге: Миньоле, Мехеле, Мата, Дели, Соболь (Баланта, 80), Де Кетелаер (Окереке, 57), Ритс, Ванакен, Дьятта, Деннис (Опенда, 76), Тау

ПСЖ: Навас, Силва, Бернат, Кимпембе, Мёнье, Маркиньос, Эррера (Диалло, 72), Верратти, Ди Мария, Икарди (Паредес, 65), Шупо-Мотинг (Мбаппе, 52)

Предупреждения: Шупо-Мотинг, 15, Де Кетелаер, 33, Верратти, 73, Ритс, 77, Мёнье, 85


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Теги: ПСЖ Реал Брюгге Галатасарай
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Ла Лига 2019/20
# Команда И О
1 Барселона 9 19
2 Реал Мадрид 9 18
3 Гранада 9 17
4 Реал Сосьедад 9 16
5 Атлетико  9 16
6 Вильярреал 9 14
...
20 Леганес 9 2
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Лига 1 2019/20
# Команда И О
1 ПСЖ 9 21
2 Нант 10 19
3 Реймс 10 17
4 Анже 10 16
5 Бордо 10 15
6 Лилль 10 15
...
20 Дижон 10 9
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