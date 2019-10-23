Д. Билялетдинов: Семин — красавец, но "Локомотиву" ресурса не хватает

Бывший игрок "Локомотива" Динияр Билялетдинов прокомментировал поражение "Локомотива" от "Ювентуса" (1:2) в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов.
"Немножко есть разочарование результатом, но если проанализировать матч, то невозможно обороняться против такой команды весь матч. Рано или поздно момент у них появился, и они его использовали. В "Ювентусе" собраны классные футболисты и они в концовке дожали. "Локомотиву" вчера немного не хватило силенок, не дотерпели. Смогли удержать Роналду, но с Дибалой не получилось, это говорит о том, что в такой команде в группе атаки собраны высочайшего уровня мастера. Там каждый может решить исход матча, к сожалению, вчера ее решил Дибала.
Можем ли с такой игрой зацепить очки дома? Дома будет тяжелее, чем на выезде, потому что надо будет играть на победу, а это значит, "Локомотив" будет раскрываться и будет больше открытых зон. Куардадо, Дибала и Роналду хорошо себя чувствуют в быстрых атаках, это может стать проблемой, надо будет думать с какой тактикой выходить в Черкизово. Сложно будет очень, но надо цеплять очки дома, потому что потом будет тяжело в группе.
Юрий Палыч — красавец, безусловно у него огромный опыт выступления в еврокубках. Другой вопрос, что "Локомотиву" ресурса не хватает. В середине второго тайма просела центральная зона, выход на поле Коломейцева не особо помог, было уже поздно. Два гола в принципе шли из центральной зоны, как раз свежести не хватило, ребята выполнили огромный объем работы. Нужно было освежить игру, чтобы довести игру до победы, но не хватило сил. По моментам было огромное преимущество "Ювентуса", но 100% момента у них было полтора раза до 70 минуты, когда Роналду в пустые не попал и еще один момент был у Юве. "Локомотив" сыграл уверенно и компактно, могли рассчитывать на три очка. В целом, конечно, с таким "Ювентусом" тактика была выбрана правильно. Надеюсь, дома удастся выцепить очки.
Есть ли билет на домашний матч с "Ювентусом"? Занимаюсь этим, тяжело. Я еще месяц назад просил Диму Булыкина, надеюсь удастся попасть. Дети очень хотят сходить", — сказал Билялетдинов в беседе с Sport24.
Д. Билялетдинов: Семин — красавец, но "Локомотиву" ресурса не хватает
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