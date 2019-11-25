Главный тренер "Байера" Петер Бос поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Локомотивом".
Бос уже встречался с российскими командами. В 2016 году его "Аякс" вылетел из Лиги чемпионов от "Ростова".
"Я помню игру против "Ростова", но прошло уже много времени, завтра мы постараемся показать хороший результат.
У нас есть игроки, которые готовы заменить Амири. Мы готовимся в штатном режиме.
"Локомотив" — это качественная команда. Они победили нас в первом круге и провели сильные матчи против "Ювентуса".
В футболе бывает все, в прошлом матче у нас были проблемы с реализацией. Если завтра получится забить много, то никаких вопросов не будет. Конечно, нам нужно работать над реализацией", - цитирует Боса Sport24.ru.
Тренер "Байера": "Локомотив" - качественная команда, она провела сильные матчи против "Ювентуса"
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