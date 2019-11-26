Левандовски — о своем покере: у меня голевая зависимость

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски прокомментировал свой покер в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов с "Црвеной Звездой". Встреча прошла 26 ноября в Белграде и закончилась со счетом 6:0 в пользу мюнхенцев.Левандовски забил четыре гола в течение 14 минут и 31 секунды. Теперь он является автором самого быстрого покера в истории Лиги чемпионов и еще ряда достижений."Я должен признаться… У меня голевая зависимость", — написал Левандовски в твиттере.31-летний нападающий выступает за мюнхенский клуб с 2014 клуба. За "Баварию" он провел 563 матча во всех турнирах и забил 383 гола."Бавария" гарантировала себе первое место в группе В (15 очков). "Тоттенхэм" гарантированно останется вторым (10). "Црвена Звезда" занимает третью строку (3), четвертый — "Олимпиакос" (1).