Российские болельщики сначала оскорбили нападающего "Зенита" на матче квалификации чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино (5:0), а затем и в матче "Урал" — "Спартак" (0:0). Позже КДК РФС оштрафовал "Спартак" на 100 тыс. рублей за оскорбительные скандирования в адрес Дзюбы.
"Артем дает ответ всем злопыхателям, забивая голы и в РПЛ, и в Лиге чемпионов. То, как он продавливал защиту "Лиона", оказывал на нее давление — любо-дорого смотреть. Конечно, нападающему всегда приятно забивать, но мы видим, что он заботится не об индивидуальной статистике, а о прогрессе и результатах команды.
Возможность Дзюбы установить новый рекорд? Это вишенка на торте — она красивая и вкусная. Но все-таки самое главное, чтобы торт был вкусным и без избыточных калорий", — цитирует Медведева ТАСС.
Напомним, Дзюба отметился забитым голом в матче с "Лионом". Этот мяч стал восьмым для Дзюбы в самом престижном европейском клубном турнире. Таким образом, Артем догнал Андрея Тихонова и вместе с ним делит первенство в списке лучших российских бомбардиров Лиги чемпионов. Дзюба провел в ЛЧ 18 матчей, Тихонов — 29.
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Гендиректор "Зенита": Дзюба дает ответ всем злопыхателям, забивая голы и в РПЛ, и в ЛЧ
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев после матча с "Лионом" (2:0) в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов заявил, что форвард питерцев Артем Дзюба отвечает болельщикам на их оскорбления забитыми мячами в РПЛ и ЛЧ.
Фото: официальный сайт ФК "Зенит"
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