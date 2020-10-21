Наставник "Зальцбурга": мы играли лучше "Локомотива" и заслуживали победу

Главный тренер "Зальцбурга" Джесси Марш прокомментировал поединок первого тура группового этапа Лиги чемпионов с " Локомотивом ".

Фото: ФК "Зальцбург"

Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.



"Этот результат немного обиден для нас. Я думаю, что мы играли лучше и заслуживали победу. Мы не смогли добиться лучшего результата, но и это тоже неплохой итог", - приводит слова Марша официальный Твиттер "Зальцбурга".



Во втором туре Лиги чемпионов "Зальцбург" на выезде сыграет с "Атлетико". Матч пройдет 27 октября.