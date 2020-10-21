Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.
"Этот результат немного обиден для нас. Я думаю, что мы играли лучше и заслуживали победу. Мы не смогли добиться лучшего результата, но и это тоже неплохой итог", - приводит слова Марша официальный Твиттер "Зальцбурга".
Во втором туре Лиги чемпионов "Зальцбург" на выезде сыграет с "Атлетико". Матч пройдет 27 октября.
Наставник "Зальцбурга": мы играли лучше "Локомотива" и заслуживали победу
Главный тренер "Зальцбурга" Джесси Марш прокомментировал поединок первого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Локомотивом".
Фото: ФК "Зальцбург"
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