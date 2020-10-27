"Чувствую себя хорошо. Команда тоже. Настроение вернулось, несмотря на два подряд поражения. Мы профессионалы и понимаем, что футбол иногда сложен. Но нужно двигаться вперед", - сказал Ловрен на предматчевой пресс-конференции.
Напомним, что последние два матча для петербургского клуба закончились поражениями. Сначала подопечные Сергея Семака проиграли "Брюгге" в Лиге чемпионов со счетом 2:1, а затем не смогли справиться с казанским "Рубином" в 12-м туре РПЛ, уступив с таким же счетом.
Матч "Боруссия" Д - "Зенит" пройдет в среду, 28 октября. Начало встречи - в 23:00 по Москве.
Защитник "Зенита" Ловрен: в команду вернулось настроение, несмотря на два подряд поражения
Защитник "Зенита" Деян Ловрен поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией".
Фото: ФК "Зенит"
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