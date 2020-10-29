После матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов "Боруссия" Д - "Зенит" (2:0) появилась информация, что немецкий клуб планирует подать жалобу в УЕФА на присутствие на игре болельщиков сине-бело-голубых. Фотографии отдельных фанатов "Зенита" с дортмундского стадиона "Сигнал Идуна Парк" появились в социальных сетях. "Боруссия" подозревает петербургский клуб в оформлении журналистских аккредитаций для некоторых своих болельщиков. Напомним, матч прошел без зрителей, и на нем могли присутствовать только делегации клубов, аккредитованные журналисты, сотрудники службы безопасности и ответственные за работу стадиона и организацию матча.
По сообщениям российских СМИ, стюарды хозяев сами провели на стадион болельщиков "Зенита", которые назвались журналистами, не проверив у них аккредитации. В случае подтверждения этой информации уже сама "Боруссия" может быть наказана УЕФА за допуск на матч неаккредитованных лиц.
Встреча дортмундской "Боруссии" и петербургского "Зенита" состоялась 28 октября на стадионе "Сигнал Идуна Парк" при закрытых трибунах. Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.
Источник: Sport24
Источник: стюарды "Боруссии" не проверили у фанов "Зенита" аккредитации и сами провели на стадион
Болельщики "Зенита" смогли попасть на матч "Боруссия" - "Зенит" из-за ошибок принимающей стороны.
Фото: AFP
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