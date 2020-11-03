Симеоне: жаль, мы не забили еще

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал матч третьего тура Лиги чемпионов с "Локомотивом".
Фото: ФК "Атлетико"
Поединок в Москве завершился вничью со счетом 1:1.

"Момента с пенальти не видел, но, раз ВАР сказал, что пенальти, скорее ему верю. Хорошая игра "Атлетико", наша игра. Играли флангами, через центр. Жаль, мы не забили еще", - сказал Симеоне.

В следующем туре Лиги чемпионов команда Симеоне на своем поле примет "Локомотив". Встреча пройдет 25 ноября.

Источник: "Чемпионат"

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Теги: Атлетико Симеоне Локомотив
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