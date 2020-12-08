Таким образом, петербургский клуб не выиграл ни одного матча в завершившейся еврокубковой кампании-2020/2021.
Сине-бело-голубые впервые с 2009 года не одержали ни одной победы в еврокубках.
Тогда "Зенит" в квалификационном раунде Лиги Европы играл с "Насьоналом" – ничья 1:1 и поражение 3:4.
Напомним, что в группе Лиги чемпионов соперниками "Зенита" были дортмундская "Боруссия", "Лацио" и "Брюгге".
"Зенит" впервые с 2009 года не выиграл ни одного матча в еврокубках
"Зенит" на своем поле упустил победу над дортмундской "Боруссией" (1:2) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"
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