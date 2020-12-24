Причиной ухода Тухеля из ПСЖ мог стать расистский скандал в матче Лиги чемпионов

Расистский скандал в матче Лиги чемпионов ПСЖ - "Истанбул Башакшехир" мог стать причиной увольнения главного тренера "Пари Сен-Жермен" Томаса Тухеля.

Фото: AFP

Главного тренера ПСЖ Томаса Тухеля могли уволить из клуба из-за расистского скандала, который произошел в лигочемпионском матче парижан против турецкого "Истанбула", сообщает твиттер журналиста Ромена Молины.



По информации источника, Тухель возражал против того, чтобы игроки парижан уходили с поля в поддержку команды гостей, один из игроков которой услышал в румынской речи резервного арбитра английское расистское оскорбление. На этой почве у тренера возник конфликт с футболистами, который в итоге привел к его увольнению.



"Пари Сен-Жермен" еще не подтвердил официально информацию об увольнении немецкого специалиста.