Главного тренера ПСЖ Томаса Тухеля могли уволить из клуба из-за расистского скандала, который произошел в лигочемпионском матче парижан против турецкого "Истанбула", сообщает твиттер журналиста Ромена Молины.
По информации источника, Тухель возражал против того, чтобы игроки парижан уходили с поля в поддержку команды гостей, один из игроков которой услышал в румынской речи резервного арбитра английское расистское оскорбление. На этой почве у тренера возник конфликт с футболистами, который в итоге привел к его увольнению.
"Пари Сен-Жермен" еще не подтвердил официально информацию об увольнении немецкого специалиста.
Причиной ухода Тухеля из ПСЖ мог стать расистский скандал в матче Лиги чемпионов
Расистский скандал в матче Лиги чемпионов ПСЖ - "Истанбул Башакшехир" мог стать причиной увольнения главного тренера "Пари Сен-Жермен" Томаса Тухеля.
Фото: AFP
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