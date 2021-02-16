«Порту» оставил «Ювентус» без Лиги чемпионов, безумный матч получил невероятную развязку

Rusfootball.info — об ответных встречах 1/8 финала Лиги чемпионов.
Фото: Твиттер УЕФА
Похоже, что Лео Месси и Криштиану Роналду воссоединятся в качестве неудачников Лиги чемпионов. Португальский бомбардир, перешедший в «Ювентус» из «Реала», так и не смог приблизить туринцев к долгожданному триумфу в еврокубках. На этот раз подножку «Старой синьоре» поставил «Порту», который героически выстоял в Турине.

«Порту» мог ещё в первом матче решить все вопросы. Португальцы вели с преимуществом в два мяча и полностью контролировали ход встречи. При этом «драконы» упустили несколько классных шансов увеличить счёт, а в концовке ещё и пропустили, что сразу вернуло «Ювентус» в двухматчевое противостояние.

Тем не менее, туринцы оказались в непростой ситуации. В ответной встрече им нужно было побеждать, да ещё и лучше избегать пропущенных мячей, чтобы хватило и одного гола.


С задачей подопечные Андреа Пирло не справились. Уже на 19-й минуте Тареми здорово подставил корпус, укрыв мяч в чужой штрафной, а ему в ногу въехал Демирал. Чистейший пенальти реализовал Сержио Оливейра.

После столь обескураживающего начала туринцы оказались в сложной ситуации. Теперь им уже надо было забивать два мяча, чтобы только перевести игру в овертайм. Удивительно, но в первом тайме португальский клуб даже превзошёл туринцев по количеству ударов по воротам. Так, гости пробили девять раз, а хозяева — семь.

Более того, наступление «Ювентуса» буксовало, как и в первом матче. Туринцам не хватало выдумки, а Криштиану Роналду в одиночку вряд ли мог решить исход противостояния. В целом, игра «Юве» выглядела инертно и серо. В этом плане «Порту» даже превосходил оппонента. Играя на контратаках, гости создавали опасные моменты, но реализация их подвела.

Бенефис Кьезы

Впрочем, после перерыва ситуация полностью изменилась. У «Ювентуса» нашёлся новый герой — Федерико Кьеза. Именно итальянский форвард отыграл один мяч в первой встрече команд, возродив интригу. И он же сравнял счёт в ответном матче. На 49-й минуте Роналду получил мяч в чужой штрафной спиной к воротам, португалец попытался подыграть его себе, но получился пас на Кьезу, который в непростой ситуации точно пробил в дальнюю девятку.

Теперь уже явно занервничали гости. И слабину дал Тареми, который превратился в антигероя. Иранец умудрился всего за две минуты получить жёлтые карточки. Сперва он грубо врезался в соперника в безобидной ситуации, а затем выбил мяч куда-то на трибуны после свистка. Конечно, можно долго спорить о принципиальности арбитра Бьорна Куйперса, но виноват в удалении один Тареми, который сыграл откровенно глупо.

Оставшись в меньшинстве, игроки «Порту» занервничали ещё сильнее. И менее чем через 10 минут они пропустили вновь. На этот раз Куадрадо выполнил навес на Кьезу, а тот с близкого расстояния головой переправил мяч в ворота.

В этот момент казалось, что «Порту» уже не спастись. У «Ювентуса» оставалось более 30 минут, чтобы решить исход в свою пользу, не доводя дело до овертайма. После удаления Тареми «Юве» нанёс 11 ударов по воротам соперника, но так и не смог забить. Более того, в концовке «Порту» даже удалось освоиться, после чего гости, играя в меньшинстве, начали не только обороняться, но и выбегать в контратаки, в которых они были очень опасны.

Чудо-гол Оливейры остановил «Ювентус»

В овертайме «Ювентус» был близок к тому, чтобы дожать соперника, но вместо этого пропустил довольно глупый гол, решивший исход противостояния. На 115-й минуте гости заработали стандарт метрах в 35 от ворот «Ювентуса». Стенка туринцев подпрыгнула, а хитрец Оливейра мощно пробил низом в самый угол. Щенсны до мяча дотянулся, но спасти свою команду так и не сумел. При этом в стенке не было никого, кто бы, находясь позади, страховал команду от удара низом, уж слишком далеко был установлен мяч.


«Ювентус» не сдался и практически сразу отыграл один мяч. После углового Рабьо головой пробил в девятку. Но спастись туринцам уже не удалось, хотя пожар в штрафной «Порту» и возникал. «Драконы» героически выстояли и отбились, играя в меньшинстве. Пожалуй, последний шанс команды запорол Рабьо, который от линии штрафной пальнул куда-то в район трибун. Также хозяева запомнились неуклюжей симуляцией Де Лигта в чужой штрафной, но во времена VAR такой трюк был обречён на провал.

«Порту» оставил «Ювентус» без Лиги чемпионов, безумный матч получил невероятную развязку

«Ювентус» уже третий сезон подряд вылетел из Лиги чемпионов, проиграв аутсайдеру противостояния. Так было в прошлом сезоне в матчах с «Лионом», а до этого — с «Аяксом». Теперь в полку убийц «Старой синьоры» появился ещё и «Порту».

Похоже, что туринцам пора строить новую команду. Очевидно, что эксперимент с приглашением Криштиану в спортивном плане не сработал. Складывается впечатление, что в этой команде уже нужны новые люди и серьёзные вливания. Главный вопрос — оставят ли Пирло, который проваливается по всем фронтам. Похоже, что теперь для Пирло решающее значение будет иметь финал Кубка Италии, где туринцы сыграют с «Аталантой».

"Ювентус" 3:2 "Порту" (1:2)

Голы: Кьеза, 49, 63, Рабьо, 117 - Сержиу Оливейра, 19 (пен), 115.

"Ювентус": Щенсны, Демирал, Бонуччи (де Лигт, 75), Алекс Сандро, Куадрадо, Рабьо, Рэмси (Маккенни 75), Артур (Кулусевски, 102), Кьеза (Бернардески, 102), Роналду, Мората.

"Порту": Марчесин, Пепе, Сануси (Диас, 71), Мбемба, Манафа, Сержиу Оливейра (Ндиайе, 118), Урибе (Груич, 90), Корона (Лейте, 118), Отавио (Сарр, 62), Марега (Мартинес, 106), Тареми.

Предупреждения: Отавио, 45+2, Тареми, 52, Кьеза, 90+3, Куадрадо, 92, Сержиу Оливейра, 97, Бернардески, 103, Рабьо, 114, Мбемба, 120+2.

Удаление: Тареми, 54.

Холанд творит историю

Тем временем в Дортмунде «Боруссия» сумела добиться нужного результата в матче с «Севильей». Главным героем стал Эрлинг Холанд, который отметился дублем. Юный норвежец преодолел отметку в 20 забитых мячей в Лиге чемпионов. К слову, он установил исторический рекорд. Для того, чтобы забить 20 мячей, ему понадобилось лишь 14 матчей. Так быстро 20 голов в Лиге чемпионов ещё не забивал никто. Предыдущим рекордсменом был форвард «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн, потративший на это 24 матча.


Вообще, события в Дортмунде тоже развивались весьма любопытно. Холанд забил на 35-й минуте, а затем ещё и не реализовал пенальти в начале второго тайма. Через три минуты норвежцу дали перебить 11-метровый, со второй попытки он забил, а затем ещё и получил жёлтую карточку за неспортивное поведение.

А началось всё с того, что Бону поиздевался над Холандом, отбив пенальти. Когда норвежец со второй попытки забил, он уже поиздевался над вратарём соперника, за что и получил карточку.


Первый матч «Боруссия» выиграла со счётом 3:2. Всё шло к тому, что «Севилья» без борьбы сдастся, но в концовке испанский клуб сумел вырвать ничью. На дубль Холанда двумя мячами ответил Эн-Несири, но реальной интриги не получилось: гости сравняли счёт уже на шестой добавленной минуте, а на подвиг у них просто не оставалось времени. Для третьего гола у «Севильи» была всего одна атака.

"Боруссия" Д 2:2 "Севилья" (3:2)

Голы: Холланд, 35, 54 (пен) - Эн-Несири, 69 (пен), 90+6.

"Боруссия" Д: Хитц, Морей (Менье, 90+5), Шульц (Загаду, 89), Хуммельс, Джан, Беллингем, Дауд, Азар (Пасслак, 67), Дилэйни, Ройс, Холланд.

"Севилья": Буну, Кунде, Диего Карлос, Навас, Акунья, Фернандо (Ракитич, 86), Оскар Родригес (Торрес, 79), Окампос (де Йонг, 60), Жордан (Гомес, 60), Сусо (Мунир, 86), Эн-Несири.

Предупреждения: Морей, 20, Акунья, 40, Кунде, 51, Холанд, 55, Фернандо, 55, Джан, 67, Оскар Родригес, 71, Фернандо, 76, Диего Карлос, 77.

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Теги: Ювентус Порту Севилья Боруссия Дортмунд Криштиану Роналду
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