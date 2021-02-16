«Порту» оставил «Ювентус» без Лиги чемпионов, безумный матч получил невероятную развязку

«Порту» мог ещё в первом матче решить все вопросы. Португальцы вели с преимуществом в два мяча и полностью контролировали ход встречи. При этом «драконы» упустили несколько классных шансов увеличить счёт, а в концовке ещё и пропустили, что сразу вернуло «Ювентус» в двухматчевое противостояние.
Тем не менее, туринцы оказались в непростой ситуации. В ответной встрече им нужно было побеждать, да ещё и лучше избегать пропущенных мячей, чтобы хватило и одного гола.
Juventus in the #UCL since signing Cristiano Ronaldo:— Global Watch Football (@gwfootball_) March 9, 2021
? 2018/2019 — QF
? 2019/2020 — R16
? 2020/2021 — R16
??? #JuveFCP pic.twitter.com/dBB8yck9lR
С задачей подопечные Андреа Пирло не справились. Уже на 19-й минуте Тареми здорово подставил корпус, укрыв мяч в чужой штрафной, а ему в ногу въехал Демирал. Чистейший пенальти реализовал Сержио Оливейра.
После столь обескураживающего начала туринцы оказались в сложной ситуации. Теперь им уже надо было забивать два мяча, чтобы только перевести игру в овертайм. Удивительно, но в первом тайме португальский клуб даже превзошёл туринцев по количеству ударов по воротам. Так, гости пробили девять раз, а хозяева — семь.
Более того, наступление «Ювентуса» буксовало, как и в первом матче. Туринцам не хватало выдумки, а Криштиану Роналду в одиночку вряд ли мог решить исход противостояния. В целом, игра «Юве» выглядела инертно и серо. В этом плане «Порту» даже превосходил оппонента. Играя на контратаках, гости создавали опасные моменты, но реализация их подвела.
Бенефис Кьезы
Впрочем, после перерыва ситуация полностью изменилась. У «Ювентуса» нашёлся новый герой — Федерико Кьеза. Именно итальянский форвард отыграл один мяч в первой встрече команд, возродив интригу. И он же сравнял счёт в ответном матче. На 49-й минуте Роналду получил мяч в чужой штрафной спиной к воротам, португалец попытался подыграть его себе, но получился пас на Кьезу, который в непростой ситуации точно пробил в дальнюю девятку.
Теперь уже явно занервничали гости. И слабину дал Тареми, который превратился в антигероя. Иранец умудрился всего за две минуты получить жёлтые карточки. Сперва он грубо врезался в соперника в безобидной ситуации, а затем выбил мяч куда-то на трибуны после свистка. Конечно, можно долго спорить о принципиальности арбитра Бьорна Куйперса, но виноват в удалении один Тареми, который сыграл откровенно глупо.
Оставшись в меньшинстве, игроки «Порту» занервничали ещё сильнее. И менее чем через 10 минут они пропустили вновь. На этот раз Куадрадо выполнил навес на Кьезу, а тот с близкого расстояния головой переправил мяч в ворота.
В этот момент казалось, что «Порту» уже не спастись. У «Ювентуса» оставалось более 30 минут, чтобы решить исход в свою пользу, не доводя дело до овертайма. После удаления Тареми «Юве» нанёс 11 ударов по воротам соперника, но так и не смог забить. Более того, в концовке «Порту» даже удалось освоиться, после чего гости, играя в меньшинстве, начали не только обороняться, но и выбегать в контратаки, в которых они были очень опасны.
Чудо-гол Оливейры остановил «Ювентус»
В овертайме «Ювентус» был близок к тому, чтобы дожать соперника, но вместо этого пропустил довольно глупый гол, решивший исход противостояния. На 115-й минуте гости заработали стандарт метрах в 35 от ворот «Ювентуса». Стенка туринцев подпрыгнула, а хитрец Оливейра мощно пробил низом в самый угол. Щенсны до мяча дотянулся, но спасти свою команду так и не сумел. При этом в стенке не было никого, кто бы, находясь позади, страховал команду от удара низом, уж слишком далеко был установлен мяч.
? Пушка Оливейры, которая похоронила надежды Роналду Пирло и Буффона на ушастого в этом сезоне.— Матч ТВ (@MatchTV) March 9, 2021
Щенсный, как дела?https://t.co/QzshYKseIQ pic.twitter.com/stlivNUxiL
«Ювентус» не сдался и практически сразу отыграл один мяч. После углового Рабьо головой пробил в девятку. Но спастись туринцам уже не удалось, хотя пожар в штрафной «Порту» и возникал. «Драконы» героически выстояли и отбились, играя в меньшинстве. Пожалуй, последний шанс команды запорол Рабьо, который от линии штрафной пальнул куда-то в район трибун. Также хозяева запомнились неуклюжей симуляцией Де Лигта в чужой штрафной, но во времена VAR такой трюк был обречён на провал.
«Ювентус» уже третий сезон подряд вылетел из Лиги чемпионов, проиграв аутсайдеру противостояния. Так было в прошлом сезоне в матчах с «Лионом», а до этого — с «Аяксом». Теперь в полку убийц «Старой синьоры» появился ещё и «Порту».
Похоже, что туринцам пора строить новую команду. Очевидно, что эксперимент с приглашением Криштиану в спортивном плане не сработал. Складывается впечатление, что в этой команде уже нужны новые люди и серьёзные вливания. Главный вопрос — оставят ли Пирло, который проваливается по всем фронтам. Похоже, что теперь для Пирло решающее значение будет иметь финал Кубка Италии, где туринцы сыграют с «Аталантой».
"Ювентус" 3:2 "Порту" (1:2)
Голы: Кьеза, 49, 63, Рабьо, 117 - Сержиу Оливейра, 19 (пен), 115.
"Ювентус": Щенсны, Демирал, Бонуччи (де Лигт, 75), Алекс Сандро, Куадрадо, Рабьо, Рэмси (Маккенни 75), Артур (Кулусевски, 102), Кьеза (Бернардески, 102), Роналду, Мората.
"Порту": Марчесин, Пепе, Сануси (Диас, 71), Мбемба, Манафа, Сержиу Оливейра (Ндиайе, 118), Урибе (Груич, 90), Корона (Лейте, 118), Отавио (Сарр, 62), Марега (Мартинес, 106), Тареми.
Предупреждения: Отавио, 45+2, Тареми, 52, Кьеза, 90+3, Куадрадо, 92, Сержиу Оливейра, 97, Бернардески, 103, Рабьо, 114, Мбемба, 120+2.
Удаление: Тареми, 54.
Холанд творит историю
Тем временем в Дортмунде «Боруссия» сумела добиться нужного результата в матче с «Севильей». Главным героем стал Эрлинг Холанд, который отметился дублем. Юный норвежец преодолел отметку в 20 забитых мячей в Лиге чемпионов. К слову, он установил исторический рекорд. Для того, чтобы забить 20 мячей, ему понадобилось лишь 14 матчей. Так быстро 20 голов в Лиге чемпионов ещё не забивал никто. Предыдущим рекордсменом был форвард «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн, потративший на это 24 матча.
??? Erling Haaland = youngest player in history to score 20 goals in the Champions League ?#UCL pic.twitter.com/IQSQfwDjfH— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 9, 2021
Вообще, события в Дортмунде тоже развивались весьма любопытно. Холанд забил на 35-й минуте, а затем ещё и не реализовал пенальти в начале второго тайма. Через три минуты норвежцу дали перебить 11-метровый, со второй попытки он забил, а затем ещё и получил жёлтую карточку за неспортивное поведение.
А началось всё с того, что Бону поиздевался над Холандом, отбив пенальти. Когда норвежец со второй попытки забил, он уже поиздевался над вратарём соперника, за что и получил карточку.
Bono pica a Haaland. Haaland se la devuelve. Final del partido. F?tbol. #champions pic.twitter.com/TMH0ewSBQJ— Adri? Albets (@AdriaAlbets) March 9, 2021
Первый матч «Боруссия» выиграла со счётом 3:2. Всё шло к тому, что «Севилья» без борьбы сдастся, но в концовке испанский клуб сумел вырвать ничью. На дубль Холанда двумя мячами ответил Эн-Несири, но реальной интриги не получилось: гости сравняли счёт уже на шестой добавленной минуте, а на подвиг у них просто не оставалось времени. Для третьего гола у «Севильи» была всего одна атака.
"Боруссия" Д 2:2 "Севилья" (3:2)
Голы: Холланд, 35, 54 (пен) - Эн-Несири, 69 (пен), 90+6.
"Боруссия" Д: Хитц, Морей (Менье, 90+5), Шульц (Загаду, 89), Хуммельс, Джан, Беллингем, Дауд, Азар (Пасслак, 67), Дилэйни, Ройс, Холланд.
"Севилья": Буну, Кунде, Диего Карлос, Навас, Акунья, Фернандо (Ракитич, 86), Оскар Родригес (Торрес, 79), Окампос (де Йонг, 60), Жордан (Гомес, 60), Сусо (Мунир, 86), Эн-Несири.
Предупреждения: Морей, 20, Акунья, 40, Кунде, 51, Холанд, 55, Фернандо, 55, Джан, 67, Оскар Родригес, 71, Фернандо, 76, Диего Карлос, 77.