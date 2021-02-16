Гюндоган: мы доказали, что готовы играть в полуфинале

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган прокомментировал выход команды в полуфинал Лиги чемпионов.

Фото: ФК "Манчестер Сити"

– Мы знаем, насколько тяжело в этом турнире. Я всегда говорил, что если "Боруссия" поймает свою игру, то ей по силам любой соперник. В первом тайме "Боруссия" была именно такой командой. Но на этой стадии турнира всё решают упорство, воля и характер. Мы доказали себе сегодня, что готовы играть в полуфинале, – сказал Гюгдоган в интервью для пресс-службы УЕФА.



"Манчестер Сити" одержал победу над дортмундской "Боруссией" в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов со счетом 2:1. "Шмели" открыли счет на 15-й минуте усилиями полузащитника Джуда Беллингхэма. Сравнял счет на 55-й минуте нападающий Рияд Марез, реализовавший пенальти. Победным голом на 75-й минуте отметился хавбек "Сити" Фил Фоден. Гюндоган вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.



Первая встреча команд закончилась также победой подопечных Пепа Гвардиолы со счетом 2:1.



Соперником манчестерской команды по полуфиналу станет "Пари Сен-Жермен". Первая игра команд состоится 27 апреля. Стартовый свисток матча прозвучит в 22:00 по московскому времени. ПСЖ прошел мюнхенскую "Баварию" благодаря правилу выездного гола. Противостояние закончилось с общим счетом 3:3.