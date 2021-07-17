Мигицко: "Зенит" в финале Лиги чемпионов в 2022 году? Почему бы и нет

Народный артист России Сергей Мигицко прокомментировал информацию о том, что Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2022 году.

Фото: ФК "Зенит"