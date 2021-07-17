"Это прекрасная новость, я очень рад. Буду счастлив, если удастся попасть на эту игру. Есть ли шанс дождаться "Зенит" в финале ЛЧ? Почему бы и нет. Мне кажется, что чемпионат Европы, внимательно смотрели все игроки и весь тренерский штаб команды. На мой взгляд, понятно, к чему стремится и что нужно делать. Я думаю, что "Зенит" в наступающем сезоне будет играть в еврокубках по крайней мере лучше, чем в прошлом", - приводит слова Мигицко "Матч ТВ".
"Зенит" по итогам прошлого сезона выиграл чемпионский титул в России третий год подряд. Петербургский клуб вновь сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов. "Сине-бело-голубые" при жеребьевке будут находится в третьей корзине.
В минувшем сезоне "Зенит" занял последнее, 4-е место, в группе Лиги чемпионов, в которой были "Лацио", дортмундская "Боруссия" и "Брюгге". Подопечные Семака набрали 1 очко в шести матчах. Также 4-е место на групповом этапе "Зенит" занял и в позапрошлом сезоне Лиги чемпионов.
Финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 пройдет на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге 28 мая 2022 года. В 2023 году финальный матч примет Стамбул, в 2024 году - Лондон, а в 2025 году решающий матч Лиги чемпионов пройдет в Мюнхене.
Мигицко: "Зенит" в финале Лиги чемпионов в 2022 году? Почему бы и нет
Народный артист России Сергей Мигицко прокомментировал информацию о том, что Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2022 году.
Фото: ФК "Зенит"
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