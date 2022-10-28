"Черчесов давно доказал, что он тренер высокой квалификации. Сравнивать его не с кем, он уже достаточно зрелый специалист, который добивается соответствующего успеха в зависимости от того, с кем он работает. С Месси, Мбаппе и Неймаром его команда играла бы в финале Лиги чемпионов", - цитирует Семина "РБ Спорт".
Черчесов в декабре прошлого года возглавил венгерский "Ференцварош", с которым оформил золотой дубль, выиграв чемпионат Венгрии и Кубок Венгрии. В этом сезоне его команда так же идет на первом месте в чемпионате. Кроме того, "Ференцварош" досрочно гарантировал себе выход в 1/8 Лиги Европы, заняв 1-е место в группе с "Монако", "Трабзонспором" и "Црвеной Звездой".
До этого специалист тренировал сборную России, польскую "Легию", "Динамо", "Амкар", "Ахмат" и "Спартак".
Семин: команда Черчесова с Мбаппе, Месси и Неймаром играла бы в финале Лиги чемпионов
Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением о тренерском уровне Станислава Черчесова.
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