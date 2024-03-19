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Босния и Герцеговина - Украина. 21 марта 2024 22:45

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 Чемпионат Европы

Квалификация. Путь В. 1/2 финала
   
        

        
        
        	

	
	
	
Прогноз: Босния и Герцеговина - Украина?


	



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Сборная Боснии и Герцеговины Сборная Украины Чемпионат Европы

     
        
        





        

            
                
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