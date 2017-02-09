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Никита Симонян: Чанов останется в памяти выдающимся вратарем и человеком
Виктор Чанов останется в памяти выдающимся футбольным вратарем и человеком, заявил первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян.
"Новость большой болью отозвалась в моем сердце. Я знал отца братьев Чановых Виктора. Мы жили рядом, и Вячеслав, и Виктор-младший воспитывались на моих глазах. Их отец был вратарем ЦДСА, а потом подготовил двух таких вратарей-сыновей! Династия Чановых, конечно, потрясающая: все играли на самом высоком уровне и в клубах, и в сборной. Тяжело поверить в то, что произошло... От себя лично приношу глубочайшие соболезнования родным Виктора Чанова. В нашей памяти он всегда останется выдающимся вратарем и человеком", - цитирует Симоняна "Р-Спорт".
"Новость большой болью отозвалась в моем сердце. Я знал отца братьев Чановых Виктора. Мы жили рядом, и Вячеслав, и Виктор-младший воспитывались на моих глазах. Их отец был вратарем ЦДСА, а потом подготовил двух таких вратарей-сыновей! Династия Чановых, конечно, потрясающая: все играли на самом высоком уровне и в клубах, и в сборной. Тяжело поверить в то, что произошло... От себя лично приношу глубочайшие соболезнования родным Виктора Чанова. В нашей памяти он всегда останется выдающимся вратарем и человеком", - цитирует Симоняна "Р-Спорт".
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