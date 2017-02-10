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Сергей Анохин: система "осень-весна" – это катастрофа
Вице-президент РФС, председатель комитета по массовому футболу Сергей Анохин считает целесообразным создание в ПФЛ отдельной московской зоны и возвращение к системе "весна-осень".
"Идея о создании московской зоны – на поверхности. Многие клубы тратили бы на 10 миллионов меньше, пуская эти средства на другие нужды. Зона была бы очень упорной в плане спортивной борьбы. В Москве и области есть хорошие стадионы, хорошие судьи. А то сейчас на приглашение арбитров с Дальнего Востока мы тратим по 100 тысяч рублей.
Надо менять календарь. "Осень-весна" – это катастрофа, по полгода ждать проведения двух третей второго круга просто нельзя. Есть идея в марте проводить матчи Кубка России, чтобы уплотнить календарь. Но мы в комитете массового футбола пока можем только обратить внимание на взаимодействие с третьим дивизионом.
Хотелось бы, чтобы в ПФЛ команды отбирались по спортивному принципу, была более серьезная конкуренция, как это было лет десять назад, когда даже проводились стыковые матчи", - цитирует Анохина "Советский спорт"
"Идея о создании московской зоны – на поверхности. Многие клубы тратили бы на 10 миллионов меньше, пуская эти средства на другие нужды. Зона была бы очень упорной в плане спортивной борьбы. В Москве и области есть хорошие стадионы, хорошие судьи. А то сейчас на приглашение арбитров с Дальнего Востока мы тратим по 100 тысяч рублей.
Надо менять календарь. "Осень-весна" – это катастрофа, по полгода ждать проведения двух третей второго круга просто нельзя. Есть идея в марте проводить матчи Кубка России, чтобы уплотнить календарь. Но мы в комитете массового футбола пока можем только обратить внимание на взаимодействие с третьим дивизионом.
Хотелось бы, чтобы в ПФЛ команды отбирались по спортивному принципу, была более серьезная конкуренция, как это было лет десять назад, когда даже проводились стыковые матчи", - цитирует Анохина "Советский спорт"
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