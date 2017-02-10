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Сергей Анохин: система "осень-весна" – это катастрофа

Вице-президент РФС, председатель комитета по массовому футболу Сергей Анохин считает целесообразным создание в ПФЛ отдельной московской зоны и возвращение к системе "весна-осень".

"Идея о создании московской зоны – на поверхности. Многие клубы тратили бы на 10 миллионов меньше, пуская эти средства на другие нужды. Зона была бы очень упорной в плане спортивной борьбы. В Москве и области есть хорошие стадионы, хорошие судьи. А то сейчас на приглашение арбитров с Дальнего Востока мы тратим по 100 тысяч рублей.

Надо менять календарь. "Осень-весна" – это катастрофа, по полгода ждать проведения двух третей второго круга просто нельзя. Есть идея в марте проводить матчи Кубка России, чтобы уплотнить календарь. Но мы в комитете массового футбола пока можем только обратить внимание на взаимодействие с третьим дивизионом.

Хотелось бы, чтобы в ПФЛ команды отбирались по спортивному принципу, была более серьезная конкуренция, как это было лет десять назад, когда даже проводились стыковые матчи", - цитирует Анохина "Советский спорт"
Сегодня, 22:06
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(2)
№5 Написал: fits (Сегодня, 23:31) #
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online

Главным аргументом тех, кто ратовал за переход чемпионата по системе
"осень-весна" - это неудачное выступление клубов в европейских кубках...
Разговоры на эту тему велись еще в Советском Союзе, когда по весне
все клубы проваливались, за редким исключением...
Ну вот, свершилось, перешли, результаты те же, никаких сдвигов нет...
Если и переходить на систему "осень-весна", только при условии
проводить игры без зимних пауз...
В России это абсолютно нереально...
Что дал переход? Да абсолютно ничего, а минусов - пальцев рук не хватит...
Попробовали, одни убытки, верните все назад, стадионы хоть
заполняться будут. Кто-то конечно выигрывает, но только не футбол...
А о самом футболе вспоминают в последнюю очередь...
Регистрация: 6.10.2016
№4 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 23:31) #
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online

Какая разница, Россия большая страна и погодные условия в разных регионах очень разные ,по нынешней системе футболисты проводят меньше сборов зимой ,а готовится как раньше как минимум четыре месяца к началу чемпионата то же не правильно,за этот период можно и набрать и растерять форму,а то что не готовы поля ,вот об этом нужно было заранее думать ,кто переводил на другую систему проведения чемпионата.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№3 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 23:11) #
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online

Да похрен весна-осень или осень-весна. Главное, чтобы играли ЛЕТОМ! А не когда на стадио дубняк и дождь со снегом.
Регистрация: 7.03.2016
№2 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 22:18) #
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Цитата: Николай Богачев
Редкий голос человека, трезво смотрящего на вещи. Давно пора прекратить этот глупейший и ничего не давший российскому футболу эксперимент и вернуться к нормальной формуле проведения чемпионата.

Это понятно было всем еще до перехода на последнюю систему. Собственно на нее переходили , чтобы потом все откатить обратно (двойная пайка - туда сначала, потом обратно - и все на месте, как и было, но двойной паек бюджетный уже освоен, сьеден - любимая питерская схема "освоения"). Но тут случилась жопа - кризис.

Можно конечно перейти обратно за бесплатно - но какой же в этом смысл??? Тратить такой предлог за ничего не спuздив??? Просто ждут финансирования. И как только оно появится - тут же, блеать, в секунду вздыбится Мутко, метая громы-молнии , - "Доколе?????".

Схематоз.

Увы, но это так. Там все прекрасно понимают все, но.... схему замостырили давно и кушать все хотят. Ждем-с Трампа в друзьях у Путина. С огромным, мультимиллиардным "лайком".
Регистрация: 3.03.2007
№1 Написал: Николай Богачев СПб (Сегодня, 22:12) #
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Редкий голос человека, трезво смотрящего на вещи. Давно пора прекратить этот глупейший и ничего не давший российскому футболу эксперимент и вернуться к нормальной формуле проведения чемпионата.
Регистрация: 5.06.2015
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