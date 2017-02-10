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"Уфа" подписала Виктора Патрашко

В "Уфу" перешел защитник Виктор Патрашко, сообщает официальный сайт клуба. Трудовой контракт с новичком заключен на 3,5 года.

Патрашко родился в Кишинёве в 1998 году. Провёл три года в академии московского "Спартака" им. Фёдора Черенкова, а затем перешёл в клуб чемпионата Молдавии "Академия УТМ".
Теги: Уфа
Сегодня, 22:30
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