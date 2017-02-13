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Юрий Семин побывал на матче "Спартак" - "Рубин"

За товарищеским матчем "Спартака" против "Рубина" (2:4) на сборе в Испании наблюдали генеральный директор клуба Сергей Родионов и технический директор Юхан Гераскин, информирует официальный сайт красно-белых.

Кроме того, на стадионе в Марбелье присутствовали главный тренер "Локомотива" Юрий Семин, Игорь Корнеев, Геннадий Перепаденко, тренеры сборной России Мирослав Ромащенко и Гинтарас Стауче, а также серебряный призер чемпионата мира-1990 в составе сборной Аргентины Клаудио Каниджа.
Теги: Семин Спартак Рубин
Сегодня, 19:30
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№1 Написал: fits (Сегодня, 19:55) #
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А Каниджа каким боком там оказался...
Классный был игрок...
Регистрация: 6.10.2016
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