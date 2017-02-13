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16:01
Марат Хуснуллин: эксплуатирующая компания хочет провести первый матч в "Лужниках" как можно позже
Марат Хуснуллин: эксплуатирующая компания хочет провести первый матч в "Лужниках" как можно позже
12:59
Николас Ломбертс: в Бельгии если моя жена захочет погулять одна, то 80%, что на нее нападут или изнасилуют (30)
Николас Ломбертс: в Бельгии если моя жена захочет погулять одна, то 80%, что на нее нападут или изнасилуют (30)
Юрий Семин побывал на матче "Спартак" - "Рубин"
За товарищеским матчем "Спартака" против "Рубина" (2:4) на сборе в Испании наблюдали генеральный директор клуба Сергей Родионов и технический директор Юхан Гераскин, информирует официальный сайт красно-белых.
Кроме того, на стадионе в Марбелье присутствовали главный тренер "Локомотива" Юрий Семин, Игорь Корнеев, Геннадий Перепаденко, тренеры сборной России Мирослав Ромащенко и Гинтарас Стауче, а также серебряный призер чемпионата мира-1990 в составе сборной Аргентины Клаудио Каниджа.
Кроме того, на стадионе в Марбелье присутствовали главный тренер "Локомотива" Юрий Семин, Игорь Корнеев, Геннадий Перепаденко, тренеры сборной России Мирослав Ромащенко и Гинтарас Стауче, а также серебряный призер чемпионата мира-1990 в составе сборной Аргентины Клаудио Каниджа.
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