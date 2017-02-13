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Николас Ломбертс: Китай? Если предложат столько же, сколько Витселю, то не откажусь

Защитник "Зенита" Николас Ломбертс заявил, что для него главный приоритет на данный момент - это семья.

– Вам 32. Вы все еще мечтаете о большом клубе, крутом чемпионате и новых титулах? Или пора подумать о Китае?

– Ох, Китай. Нет, я хочу вернуться домой или куда-нибудь поближе к дому. 300 тысяч фунтов в неделю? Окей, если мне предложат столько же, сколько Витцелю, я не скажу: "Нет". Но это должно быть действительно хорошее предложение. Правда, не думаю, что меня так уж ждут в Китае: Ломбертс – недостаточно громкое имя. Сейчас главный приоритет – это семья. Я хочу растить дочь, которую редко вижу, а это, поверьте, плохо.

"Матч ТВ"
Теги: Ломбертс Зенит
Вчера, 23:42
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№1 Написал: Motivation (Сегодня, 00:38) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ребрендинг старого анекдота... "Ну что, чухонцы?! Прищурились?!"
Болотный фарм-клуб имени Мао Цзедуна... Говорят, они и тренера ласково зовут - "наш старый цзедун"


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Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
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