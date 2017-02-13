Николас Ломбертс: Китай? Если предложат столько же, сколько Витселю, то не откажусь

Защитник "Зенита" Николас Ломбертс заявил, что для него главный приоритет на данный момент - это семья.– Ох, Китай. Нет, я хочу вернуться домой или куда-нибудь поближе к дому. 300 тысяч фунтов в неделю? Окей, если мне предложат столько же, сколько Витцелю, я не скажу: "Нет". Но это должно быть действительно хорошее предложение. Правда, не думаю, что меня так уж ждут в Китае: Ломбертс – недостаточно громкое имя. Сейчас главный приоритет – это семья. Я хочу растить дочь, которую редко вижу, а это, поверьте, плохо.