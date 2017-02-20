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Андрей Бутенко: у не сдавших экзамен арбитров есть месяц на подготовку к пересдаче

Глава судейского комитета Российского футбольного союза Андрей Бутенко прокомментировал новость о том, что два арбитра Владимир Москалёв и Андрей Глот не сдали экзамен в рамках турецкого сбора.

"К сожалению двое судей не справились с тестами. Оба, конечно, расстроились, как и мы, руководители. Ведь речь идёт об опытных людях – один из них арбитр, а другой ассистент. Но, согласно положению, утверждённому исполкомом РФС, им даётся месяц на подготовку к пересдаче. Если Москалёв и Глот справятся с повторным тестированием, то будут допущены к обслуживанию матчей российских первенств.

Не скажу, что тесты были провалены сильно, просто оба судьи не уложились в зачётные семь баллов из десяти возможных, из расчёта один правильный вопрос – один балл. В течение ближайшего времени и другие арбитры будут сдавать подобные тесты. Это не наше желание или прихоть, а правило, регламентированное положением о сдаче нормативов согласно документам, принятым исполкомом РФС", - цитирует Бутенко "Чемпионат.сом".
Теги: Бутенко
Сегодня, 16:17
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№2 Написал: командир (Сегодня, 16:48) #
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online

Не сказано, так сколько же они всё-таки набрали ?
Регистрация: 7.03.2016
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 16:22) #
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Болеет за:
«Спартак»
Это ж надо - Бутенко признался, что судейские маленько облажались. Это ж когда такое было? Надо срочно что-то делать....


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