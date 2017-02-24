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"Амкар" прибыл в Турцию на заключительный сбор

Сегодня "Амкар" прибыл в Турцию, где красно-черным предстоит завершить подготовку к весеннему отрезку чемпионата России.

Команда расположилась в отеле Regnum в Белеке. Сбор продлится до 3 марта.

В Турции команда "Амкар" проведет два контрольных матча: 25 февраля с минским "Динамо" и 28 февраля – с ивановским "Текстильщиком". Из Белека команда отправится в Екатеринбург на матч 18-го тура чемпионата России, где 5 марта "Амкар" сыграет с "Уралом".

ФК "Амкар"
Теги: Амкар
Сегодня, 20:22
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