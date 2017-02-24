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21:31
Олег Терехин: Лоськов может выйти на 15 минут, пробить 2 штрафных и принести очки «Локомотиву»
Олег Терехин: Лоськов может выйти на 15 минут, пробить 2 штрафных и принести очки «Локомотиву»
21:26
Клаудио Раньери: моя мечта умерла (4)
Клаудио Раньери: моя мечта умерла (4)
18:14
Жозе Моуринью: это плохая жеребьевка, потому что нам будет противостоять непростой соперник (24)
Жозе Моуринью: это плохая жеребьевка, потому что нам будет противостоять непростой соперник (24)
17:47
Сергей Юран: Смолову стоит "окунуться" в чемпионаты Германии или Англии. Потенциал для этого есть (3)
Сергей Юран: Смолову стоит "окунуться" в чемпионаты Германии или Англии. Потенциал для этого есть (3)
16:45
Алексей Герасименко: в "Динамо" Лобановского разговоры о "весеннем" футболе были в пользу бедных
Алексей Герасименко: в "Динамо" Лобановского разговоры о "весеннем" футболе были в пользу бедных
16:30
Для "Краснодара" - комфортная, для "Ростова" - великолепная! Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы (4)
Для "Краснодара" - комфортная, для "Ростова" - великолепная! Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы (4)
15:09
Сергей Гуренко: если Лоськов способен составить конкуренцию, то нужно весь "Локомотив" разогнать (2)
Сергей Гуренко: если Лоськов способен составить конкуренцию, то нужно весь "Локомотив" разогнать (2)
14:01
СМИ: наставник "Ювентуса" подрался с Леонардо Бонуччи и поставил ультиматум: либо я, либо он (3)
СМИ: наставник "Ювентуса" подрался с Леонардо Бонуччи и поставил ультиматум: либо я, либо он (3)
13:56
Федор Смолов: из уважения к "Краснодару" я не мог рассматривать предложения за день до закрытия трансферного окна (12)
Федор Смолов: из уважения к "Краснодару" я не мог рассматривать предложения за день до закрытия трансферного окна (12)
"Амкар" прибыл в Турцию на заключительный сбор
Сегодня "Амкар" прибыл в Турцию, где красно-черным предстоит завершить подготовку к весеннему отрезку чемпионата России.
Команда расположилась в отеле Regnum в Белеке. Сбор продлится до 3 марта.
В Турции команда "Амкар" проведет два контрольных матча: 25 февраля с минским "Динамо" и 28 февраля – с ивановским "Текстильщиком". Из Белека команда отправится в Екатеринбург на матч 18-го тура чемпионата России, где 5 марта "Амкар" сыграет с "Уралом".
ФК "Амкар"
Команда расположилась в отеле Regnum в Белеке. Сбор продлится до 3 марта.
В Турции команда "Амкар" проведет два контрольных матча: 25 февраля с минским "Динамо" и 28 февраля – с ивановским "Текстильщиком". Из Белека команда отправится в Екатеринбург на матч 18-го тура чемпионата России, где 5 марта "Амкар" сыграет с "Уралом".
ФК "Амкар"
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