"Амкар" прибыл в Турцию на заключительный сбор

Сегодня "Амкар" прибыл в Турцию, где красно-черным предстоит завершить подготовку к весеннему отрезку чемпионата России.Команда расположилась в отеле Regnum в Белеке. Сбор продлится до 3 марта.В Турции команда "Амкар" проведет два контрольных матча: 25 февраля с минским "Динамо" и 28 февраля – с ивановским "Текстильщиком". Из Белека команда отправится в Екатеринбург на матч 18-го тура чемпионата России, где 5 марта "Амкар" сыграет с "Уралом".